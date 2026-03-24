Minutos después del accidente del avión militar colombiano en Puerto Leguízamo, Putumayo, que hasta el momento deja 68 militares muertos, el presidente Gustavo Petro cuestionó que las Fuerzas Militares aún estén usando aviones “chatarras”, asegurando que desde su Gobierno pidió hace más de un año que se cambiaran.

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Incluso, en sus mensajes en su cuenta de X, el mandatario nacional criticó al Gobierno de Iván Duque por la adquisición de los aviones Hércules, que en realidad fueron donados por Estados Unidos en 2020. Una de estas aeronaves fue la que se accidentó en la mañana de este lunes.

“Hay que averiguar quién fue el contratista y por qué se le ocurrió a Duque comprar una chatarra, Oviedo debe saber. Un país no se defiende con chatarra y corruptos”, se lee en una de las publicaciones de Petro.

Ante los señalamientos, el propio expresidente Iván Duque le respondió al jefe de Estado actual sobre los aviones.

“Gustavo, ya le queda poco para que se despierte de su sueño de “emperador” cósmico. El actual comandante de la Fuerza Aérea, el general Carlos Silva, fue jefe de Casa Militar durante tres años y luego lo designé jefe de Operaciones Aéreas; y el anterior comandante de la Fuerza Aérea, el general Luis Carlos Córdoba, fue mi gerente de Satena. Los dos le pueden contar el trabajo riguroso de mi gobierno con la Fuerza Aérea Colombiana. Deje de ser tan ruin y falto de inteligencia, y de hacer política con tragedias. Más bien, haga una investigación que incluya el peso del avión al despegar y el tamaño de la pista, para que estas cosas no sucedan. Deje de consumir tanto “café” en las mañanas, que le está afectando el discernimiento y el juicio. Respete a las víctimas y asuma, si es que puede, la dignidad del cargo", publicó Duque.

Juan Daniel Oviedo, quien hizo parte del Gobierno de Duque y que ahora es la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia, también se refirió en X al tema.

“Hoy Colombia está de luto por nuestros militares. Es momento de cuidar a los heridos y acompañar a sus familias. En una tragedia hay dos caminos: asumir el país o dividirlo. Un presidente no está para victimizarse ni para hablarle solo a una parte del país. Está para asumir y responder como jefe de Estado. Hoy el deber es claro: cuidar la vida, esclarecer lo ocurrido con rigor y actuar con responsabilidad, cuidando la unidad del país”, fue el mensaje de Oviedo.

Además, Daniel Palacios, quien fue ministro de Interior de Duque, criticó la postura del presidente Petro en cuanto a los aviones Hércules donados por Estados Unidos.

“Primero que todo los aviones no fueron comprados, fueron donados por el gobierno de los Estados Unidos. Una sola llamada a su comandante de la Fuerza Aérea le habría informado, pero sabemos que eso no le interesa, lo que le interesa es tratar de hacer política con la muerte de nuestros héroes insinuando responsabilidades sin fundamento. Usted no es digno de ser el comandante en jefe de nuestras fuerzas militares. Es un momento para honrarlos ni utilizarlos”, publicó Palacios.