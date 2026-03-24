Después de varios días de incertidumbre, la periodista barranquillera Estefany Rodríguez obtuvo su libertad en Estados Unidos, tras ser detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Lea más: A bordo de la aeronave accidentada en Putumayo iban realmente 127 personas y no 128: FF. MM.

Asimismo, su liberación se produjo luego de que un juez estableciera una fianza de 10.000 dólares, la cual fue cubierta en medio de un proceso que, según su familia, estuvo lleno de confusiones y múltiples trámites entre distintas ciudades. Ya fuera del centro de detención, Rodríguez comentó lo que vivió durante esos días difíciles.

En entrevista con el medio La FM, la comunicadora narró los momentos que pasó privada de su libertad y cómo esta experiencia ha dejado una marca en su vida.

Rodríguez pasó inicialmente nueve días en una cárcel de Alabama y posteriormente fue trasladada a un centro de detención de ICE en Luisiana, donde coincidió con otros migrantes en situaciones similares.

Al hablar sobre las condiciones de su encierro, fue directa “como tratan a los presos en una cárcel”.

Uno de los retos más duros para para ella, fue la convivencia en espacios donde también había personas condenadas. “Lo más complicado fue estar en una prisión de cierta manera, donde también hay criminales, condenados y demás”.

Ver más: Accidente de avión militar en Puerto Leguízamo: gobernador de Putumayo alerta sobre precarias condiciones de servicios de emergencia

Aunque trató de mantener la fortaleza durante su detención, el impacto emocional ha sido evidente desde su liberación.

“En este momento el estrés postraumático de esta situación todavía me tiene algo nerviosa”. Incluso comentó que la sensación de temor sigue afectando su vida cotidiana, “en mi casa no hago sino mirar la ventana pensando que van a volver a venir por mí”.

Respecto a los rumores que circulaban en redes sociales, Rodríguez aclaró que su situación migratoria siempre se manejó dentro de los canales legales. “Yo nunca he tenido en este país ningún problema con la ley”.

La periodista explicó que llegó a Estados Unidos con visa de turismo y que posteriormente inició un proceso de asilo, que fue aprobado. Durante años, contó con permisos de trabajo y documentos en regla.

“Durante 5 años tuve renovación de mi permiso de trabajo, tuve acceso a tener una licencia del estado de Tennessee, o sea, todo en regla”.

Asimismo, al momento de su detención, ya había iniciado un proceso de ajuste de estatus tras casarse con un ciudadano estadounidense. Sin embargo, su caso se vio afectado por inconsistencias que aún no comprende del todo.

Lea también: Néstor Morales se pronunció sobre las denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión: “No hay justificación posible”

Además, contó, que su abogado recibió la información de que una citación que ella había recibido no aparecía en el sistema oficial. “Esa cita no existe en el sistema”, le indicaron.

La confusión aumentó debido a que distintos procesos coincidían en fechas similares. “No cuadraba mucho, realmente era un desorden”, expresó.

Su detención quedó grabada en su memoria, hecho que ocurrió el pasado 4 de marzo durante su rutina diaria. “Voy a dejar a mi hija a la escuela y es cuando me detienen dejando a mi hija en la parada del bus”.

Minutos después, mientras estaba en el gimnasio con su esposo, los agentes llegaron directamente por ella. “Se dirigen directamente a mí”.

A pesar de que su pareja es ciudadano estadounidense y las autoridades conocían su situación migratoria, los agentes insistieron en llevársela. “Sabemos que están casados, pero tenemos que llevarnos”, le dijeron.

Estefany aseguró que no recibió ningún documento oficial en ese momento. “No me entregaron ninguna notificación, no me entregaron nada”.

Además: Pasajeros relataron los momentos del accidente de avión en la pista del aeropuerto LaGuardia de Nueva York

Por otro lado, Estefany Rodríguez, especializada en temas migratorios en Nashville, no descarta que su detención esté vinculada a su labor informativa. “Si usted me pregunta hoy si tiene algo que ver, yo siento que tiene todo que ver”.

Durante los últimos meses, su trabajo se ha centrado en reportar redadas, detenciones y procesos migratorios, asuntos de gran relevancia para la comunidad latina. “Mi trabajo en los últimos meses ha sido principalmente temas de inmigración”.

Finalmente, aunque ahora se encuentra en libertad, admite que el temor sigue presente mientras su caso sigue su curso judicial. “Yo les soy muy honesta, yo tengo mucho miedo”. Sin embargo, enfatizó que no piensa abandonar su carrera “yo no puedo dejar de ser periodista”.