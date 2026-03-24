Un grave accidente se registró en la noche del domingo pasado en una de las pistas del aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, Estados Unidos. Un avión chocó contra un camión de bomberos y murieron los dos pilotos de la aeronave.

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El siniestro, que involucró al avión de Air Canada, procedente de Montreal, dejó al menos 41 personas heridas, que fueron trasladadas a centros de salud.

El hecho también hizo que se cerrara el aeropuerto por al menos 14 horas, según informó el New York Post.

Varias horas después, algunos de los pasajeros relataron a medios lo hechos y aseguraron que algunas acciones de la tripulación evitaron que la tragedia resultara más grave.

Jack Cabot, quien viajaba en el vuelo identificado como Jazz 646, relató a Fox News que “fue un vuelo normal hasta que, al aterrizar, caímos con fuerza y, dos segundos después, sentimos un golpe absoluto… todo el mundo voló por los aires, el avión se desviaba a la izquierda y a la derecha. Era caos. No parecía que nadie estuviese controlándolo”, citó el New York Post.

Por otro lado, Brady Sego publicó en Reddit que después de tocar pista, “unos treinta segundos después sentimos un empujón fuerte hacia delante, luego un estruendo y lo que pareció un deslizamiento lateral por la pista”.

Agregó que entre los pasajeros se comentó que “el piloto intentó activar el reversor en el último segundo. Honestamente, probablemente salvaron nuestras vidas. Quisiera poder decírselo a sus familias. Son héroes”, reprodujo el New York Post.

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Otro de los detalles que se conoció sobre el accidente es que entre los miembros de la tripulación se encontraba una auxiliar de vuelo que, tras el impacto, fue expulsada del avión mientras permanecía sujeta al jumpseat, el asiento de emergencia de la tripulación. La auxiliar sobrevivió al choque, aunque se desconoce la gravedad de sus lesiones.