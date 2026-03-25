La Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería, a través del Gaula y en articulación con las especialidades de Carabineros y Tránsito, viene desarrollando la actividad denominada “Levanta el teléfono, marca la línea 165 y rompe la cadena de la extorsión”, con el propósito de prevenir este delito en la capital de Córdoba.

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La jornada de concientización inició en las instalaciones de la Cámara de Comercio donde el mensaje de prevención, autoprotección y recomendaciones llegó a los comerciantes de diferentes sectores.

Durante la actividad los uniformados reiteraron el uso de la línea gratuita 165, y el lema institucional ‘YoNoPagoYoDenuncio’ con la finalidad de fortalecer la cultura de la denuncia y generar mayor confianza entre la ciudadanía y las autoridades.

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“La Policía Nacional continúa adelantando acciones preventivas y pedagógicas para combatir la extorsión en todas sus modalidades. Invitamos a los comerciantes y a la comunidad en general a no ceder ante estas conductas delictivas y a denunciar de manera inmediata a la línea 165. Trabajando juntos logramos cerrar espacios al delito”, sostuvo el mayor Juan Pablo Aguirre Restrepo, comandante del Gaula de la Policía Metropolitana San Jerónimo de Montería.