Las comunidades indígenas del cabildo Zenú en los departamentos de Sucre y Córdoba trabajan en el fortalecimiento de sus espacios de encuentro, aprendizaje y organización a través de nuevas infraestructuras sociales construidas desde el diálogo y la participación comunitaria.

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Estos escenarios son utilizados por los miembros de la etnia como una herramienta para el rescate de las costumbres ancestrales mediante el uso de la tradición oral y la enseñanza de su cosmovisión en las nuevas generaciones.

Estas obras fueron realizadas en el marco de programa Comunidades en Movimiento, una iniciativa que se desarrolla a lo largo del trazado del Oleoducto Central Ocensa, en Sucre, Córdoba, Antioquia, Santander, Casanare y Boyacá, en el que contemplaron 21 infraestructuras comunitarias como salones comunales, cocinas colectivas, espacios productivos, deportivos y educativos, con el acompañamiento de ACDesarrollo y la Fundación Oleoductos de Colombia.

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Para el caso del departamento de Sucre, la comunidad indígena El Reparo, en el municipio de Coveñas, recibió el Kiosco del Saber y la adecuación de su sala de informática. Se trata de la primera infraestructura comunitaria entregada este año y fue pensada desde un enfoque cultural, orientado al fortalecimiento de los saberes ancestrales de la etnia Zenú.

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La obra se construyó con mano de obra local, con una participación femenina del 30 %, reflejando el compromiso de la comunidad con su propio proceso de desarrollo.

“El espacio nació de una solicitud de la misma comunidad, con el propósito de fortalecer la transmisión de conocimientos ancestrales a niños y jóvenes. Además, una sala de informática que estaba en desuso hoy cuenta con condiciones adecuadas para la formación en tecnologías”, explicó Carolina Carvajal, jefe de Inversión Socioambiental de Ocensa.

Asimismo, en el departamento de Córdoba también realizaron entregas en territorios indígenas, entre ellas un salón comunal en la comunidad de Sabana Nueva, en el resguardo de Tuchín; otro en la comunidad de Molina, en el mismo municipio; y la adecuación de espacios en la Institución Educativa La Balastrera, en la zona rural de Pueblo Nuevo.

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Estas infraestructuras reflejan un trabajo sostenido de relacionamiento con las comunidades, construido durante más de tres décadas de operación en los territorios.

“Ese vínculo nos permite desarrollar proyectos con visión de largo plazo y con participación activa de quienes habitan estas comunidades”, concluyó Carolina Carvajal.

Para Pedro Antonio Peñata Martínez, docente del Centro Educativo El Reparo, el Kiosco del Saber representa una oportunidad largamente esperada. “Es una ilusión que teníamos maestros, estudiantes y padres de familia. Nuestra comunidad ha ido perdiendo la tradición oral, los usos y costumbres, y desde este espacio queremos empezar a rescatar lo que se ha ido perdiendo y llevarlo al aprendizaje de los niños”, señaló.

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El docente destacó además la importancia de integrar la tecnología a los saberes tradicionales. “Conocemos las plantas medicinales y ahora también podemos tabular ese conocimiento en el computador. Para eso los niños necesitan herramientas y un espacio adecuado, donde quede almacenado todo ese saber”, agregó.

Más allá de las obras físicas, estos espacios se consolidan como escenarios para preservar la memoria, fortalecer la identidad cultural y proyectar el conocimiento ancestral hacia las nuevas generaciones.