La gobernación de Córdoba confirmó a Montelíbano como el municipio seleccionado para la construcción de la nueva sede de la Universidad de Córdoba en la zona del San Jorge.

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La decisión se fundamenta en los resultados de un estudio de factibilidad financiado con recursos públicos, que estableció que dicha localidad es el punto estratégico para el desarrollo del proyecto educativo en esta subregión.

En los salones de la Asamblea Departamental de Córdoba el gobernador Erasmo Zuleta Bechara anunció el inicio inmediato de la siguiente etapa técnica para este compromiso institucional.

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“Esta administración iniciará, con recursos públicos, la fase de estudios y diseños de la sede de la Universidad de Córdoba en el municipio de Montelíbano, para que la alma máter de todos los cordobeses tenga presencia en el sur de Córdoba y en los municipios PDET, que son los territorios priorizados por los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial debido a su histórica afectación por la violencia y la pobreza”, afirmó el mandatario.

Cortesía Gobernación de Córdoba

Destacó a su vez el estado avanzado del proyecto en el Alto Sinú con la sede de Tierralta, que ya cuenta con estudios y diseños técnicos terminados, financiados también por la administración departamental.

“Este proyecto lo radicaremos ante el OCAD Caribe para contar con la aprobación de los recursos que nos permitan iniciar la construcción y reparar con hechos a las miles de víctimas en toda esta zona del departamento”, precisó.

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La expansión de la Universidad de Córdoba hacia el San Jorge y el Alto Sinú complementa la red académica actual de la institución, presente en el Bajo Sinú, el Medio Sinú (Montería), Sahagún y Berástegui (Ciénaga de Oro) y avanza en el cumplimiento del compromiso establecido en el Plan de Desarrollo departamental, de llevar educación superior pública a las subregiones.