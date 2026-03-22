Un hombre que llevaba 12 años delinquiendo a través de la subestructura Javier Yepes Cantero, del Clan del Golfo, en el departamento de Córdoba, se sometió en las últimas horas a la justicia.

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La entrega voluntaria a las tropas del Batallón de Infantería Liviana N.°33 Junín, orgánicos de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional y a unidades de la Sijin de la Policía Nacional se produjo en la vereda La Unión del corregimiento de Tierradentro, en el municipio de Montelíbano, Córdoba.

Era el comandante de escuadra de la mencionada subestructura, y así se identificó ante las autoridades, a las que además les entregó un fusil calibre 5.56 milímetros, 241 cartuchos, 4 proveedores y un radio de comunicaciones.

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Expresó que su decisión de desertar obedece a la constante presión ejercida por la Fuerza Pública mediante el desarrollo permanente de operaciones en el área donde delinque el grupo armado ilegal, así como a un profundo anhelo de mejorar sus condiciones de vida y reintegrarse a la sociedad civil bajo la legalidad.

Tras su entrega fue evacuado de la zona por vía aérea gracias al apoyo del Batallón de Movilidad y Maniobra N.° 7 y dejado a disposición del Grupo de Atención Humanitaria al Desmovilizado y Apoyo al Sometimiento Individual a la Justicia, con el fin de iniciar su proceso de readaptación a la vida civil.