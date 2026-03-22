Los habitantes del barrio Sucre, en la comuna 7 de la ciudad de Montería, disfrutan desde este fin de semana de una nueva obra entregada por la alcaldía. Se trata del parque lineal de la calle 44, que fue puesto al servicio de la comunidad por parte del alcalde Hugo Kerguelén García.

El mandatario encabezó el acto inaugural, en una nueva jornada del programa “La cinta cayó, la obra llegó”. “Este es un ejemplo de transformación urbana, una obra pensada para devolverle el espacio público a la gente”, expresó Kerguelén ante los asistentes que en medio de la lluvia de ayer sábado llegaron para acompañar la entrega de esta obra de transformación.

Kerguelén García recordó que esta zona “estaba invadida; aquí, donde estamos, había llanterías y talleres, había un canal que estaba abierto y este lote lo utilizaban para fines no muy buenos; y los vecinos, así como los docentes y los estudiantes de la IE Antonio Nariño estaban sufriendo mucho con la situación; por eso, ellos y también los ediles me pidieron varias veces que hiciéramos esta obra que hoy me satisface entregar”.

Con este nuevo espacio se calcula que se beneficiarán unas 7.500 personas. Entre ellas, se incluyen los estudiantes de la IE Antonio Nariño, centro educativo que está a un costado del parque lineal, quienes encontrarán no solo un lugar para circular cómodamente a la salida y llegada al plantel, sino un espacio para sus clases de educación física.

El alcalde hizo énfasis en la mejora que se hizo al canal pluvial de la 44, en ese sector: “Lo ampliamos, está completamente tapado, y es un espacio público para que la gente lo disfrute; grandes y chicos del barrio pueden venir a recrearse, así como los alumnos del Antonio Nariño”.

Cortesía Alcaldía de Montería

La obra consistió en cubrir el viejo y deteriorado canal pluvial de la 44, desde la carrera 4 hasta la carrera 2, y aprovechar ese espacio para crear un ambiente digno para el esparcimiento y una cómoda movilización de los usuarios, en un área de 3.300 metros cuadrados. En ello se invirtieron aproximadamente $4.800 millones de pesos, incluida la interventoría, y se generaron 50 empleos.

En la intervención fue necesaria obra hidráulica, con la construcción de una canalización rectangular en concreto, que incluyó la ampliación del ancho, lo que permitirá una evacuación adecuada de las aguas. Esa sección tiene una longitud de 185,44 metros lineales, con su tapa o cubierta en concreto, sobre la que se hizo el parque lineal.

Ese espacio cuenta ahora con una zona central a modo de plazoleta, una placa en concreto para juegos infantiles, cinco rampas peatonales y 557 metros cuadrados de nuevos andenes, así como un área sembrada en grama.

Cortesía Alcaldía de Montería

En el lugar instalaron un gimnasio al aire libre, de cinco elementos; un juego multifuncional con capacidad para 14 niños, con edades de 5 a 12 años; un escalador; un columpio y saltarines; y una estructura para calistenia al aire libre, de dos elementos.

También hay bolardos altos en hierro, bancas en concreto con superficie de granito pulido, señalización y avisos generales. Igualmente, para complementar el lugar y dejar un ambiente sano y seguro se cuenta con 35 luminarias LED en el área del parque lineal.