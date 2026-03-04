En desarrollo de un trabajo articulado entre la Policía y la comunidad fue posible la limpieza y rehabilitación del espacio público, concretamente del parque El Níspero, de la ciudad de Montería, que se vio afectado por los frentes fríos.

Lea también: Capturan a un adulto y aprehenden a un menor por el asesinato de las dos adolescentes en Malambo

La campaña de gestión y limpieza del mencionado parque que está ubicado en el barrio que lleva el mismo nombre fue liderada por el personal de la Policía Comunitaria de la Metropolitana San Jerónimo de Montería.

Durante la jornada, y en articulación con el presidente de la Junta de Acción Comunal y la comunidad del sector, hubo labores de limpieza y desinfección del parque, retiro de escombros y residuos sólidos, así como la recuperación de las zonas verdes.

Policía de Montería

Lea también: Una amiga y un taxista, claves en ubicación de menores barranquilleras en Bolívar

“Estas jornadas reflejan el compromiso institucional con nuestros barrios. Seguiremos acompañando a la comunidad en la recuperación de espacios que promuevan la sana convivencia y el bienestar colectivo”, manifestó la subteniente Andrea Ibáñez, jefe del Grupo de Policía Comunitaria.

Por su parte Hugo Fernández, presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio El Níspero, indicó que “este es un apoyo muy importante para nuestro barrio. Gracias a la gestión de la Policía Comunitaria podremos mantener nuestros parques en mejores condiciones. Como comunidad asumimos el compromiso de cuidar estos espacios y trabajar unidos por el bienestar de nuestros niños y familias”.

Lea también: Caso de las hermanas Hernández: ¿otras dos víctimas de la violencia entre estructuras armadas?

Estas acciones contribuyen no solo al mejoramiento del entorno, sino también al fortalecimiento de la convivencia ciudadana y el sentido de pertenencia, promoviendo el cuidado y la apropiación de los espacios comunes.