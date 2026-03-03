Después de confirmada este martes 3 de marzo la ubicación de las menores María de los Ángeles Sánchez Garrido y Emily Sofía Borrero Tapias, de 13 y 14 años respectivamente, con el paso de las horas se van conociendo detalles del operativo que llevaron a cabo detectives del Grupo Gaula y la Unidad de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Barranquilla desde el momento que se denunciaron sus desapariciones.

María de los Ángeles Sánchez Garrido y Emily Sofía Borrero Tapias habían sido reportadas por sus familiares como desaparecidas desde el pasado sábado 28 de febrero, cuando fueron vistas por última vez en el norte de la ciudad, sobre las 7:45 y las 8:15 de la noche.

De acuerdo con la información que los padres de María de los Ángeles brindaron a las autoridades, la menor estuvo durante gran parte del día con su madre en un centro comercial, ubicado al norte de Barranquilla. Un par de horas después, la joven anunció que tenía que ir a recibir un pedido, se subió a un carro particular, presuntamente con rumbo a la urbanización de Alameda del Río, y esa fue la última vez que fue vista por sus allegados.

Por otro lado, Emily Sofía, amiga de la otra menor reportada como desaparecida, fue vista por última vez cuando, supuestamente, se dirigía hacia la iglesia cristiana Poder de Dios, ubicada en la calle 86 con carrera 64, para asistir a un servicio juvenil. Desde este punto habría pedido un servicio de transporte para dirigirse también a un conjunto residencial de Alameda del Río, donde se encontraría con Sánchez Garrido.

Según la hipótesis que manejaron las autoridades, luego de encontrarse en Alameda, juntas, las amigas habrían salido con rumbo hacia Cartagena, específicamente hacia la Isla de Barú, zona en la cual finalmente fueron ubicadas este martes.

Cabe reseñar que la Policía Metropolitana confirmó a EL HERALDO que las menores habían sido ubicadas en un hostal de la zona turística del departamento de Bolívar.

En esa línea este medio conoció que las autoridades llegaron hasta las menores por “labores de campo y una minuciosa recolección de información”.

Al parecer, inicialmente se ubicó un contacto telefónico de una amiga de las menores en la ciudad de Cartagena y esta fue la que dio luces sobre un plan que tenían María y Emily de ir de paseo a la Heroica.

Pero esa menor también habría manifestado a las autoridades y a los allegados de las menores sobre el contacto de un hospedaje en Barú.

Paso siguiente, las autoridades contactaron a ese negocio de Barú y este, a su vez, habría confirmado una presunta reserva de las menores en el hospedaje “por 30 días”, y que debía recogerlas en Cartagena en la noche del sábado 28, pero ellas no llegaron.

Conocida esa información, los allegados de las menores se desplazaron hasta Cartagena en la tarde de este lunes 2 de marzo e hicieron un barrido en Barú que finalizó a las 7:00 de la noche.

En la mañana de este martes, la Policía Metropolitana de Barranquilla, en coordinación con investigadores de la Policía Metropolitana de Cartagena, iniciaron la búsqueda y se obtuvo información que las menores había sido vistas embarcadas en un taxi a eso de las 7:30 de la mañana.

“En labores de campo se ubica la placa y al conductor del mismo. El conductor orienta al motel donde las deja y se logra la ubicación de las menores”, indicó una fuente judicial.

Llevadas a un centro asistencial

Luego de la aparición de las menores, según conoció este medio, las autoridades las trasladaron a al Hospital Infantil Casa del Niño, en Cartagena, para que les realizaran los exámenes reglamentarios y posteriormente hacer entrega a los padres de familia.

En paralelo, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, a través de su cuenta de X manifestó: “Informamos que las niñas reportadas como extraviadas el pasado sábado ya aparecieron, gracias a Dios, en buen estado de salud. Les pedimos a todos los padres de familia estar muy pendientes de sus hijos, a saber con quién hablan y con quién andan. Felicito a nuestro Gaula de la Policía por tan buen trabajo”.

Aparte, el mandatario de los barranquilleros insistió: “le pido a la comunidad, al núcleo familiar, a los padres de familia, que estén encima de sus hijos también. Que seamos vigilantes del actuar de nuestros hijos, con quién salen nuestros hijos, con quién andan nuestros hijos, con quién se trasnochen nuestros hijos. Yo estoy pendiente de mis hijos todos los días. La ciudad está haciendo el esfuerzo. Con esto le exigimos a la policía, pero al mismo tiempo le pedimos a los padres de familia que se pongan la 10 también y que cuiden a sus hijos, porque si los tres trabajamos en línea, si los tres hacemos equipo, aquí lo que va a brillar es seguridad y prosperidad para nuestra gente”.