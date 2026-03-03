Hacia las 10:20 de la noche del lunes 2 de marzo se registró el homicidio con arma de fuego de un presunto integrante del grupo delictivo organizado ‘los Pepes’ en el barrio Las Nieves, localidad Suroriente de Barranquilla, según informó la Policía Metropolitana.

El ataque a bala se presentó en la carrera 18 calle 27, en momentos en que la víctima, identificada como ‎Kleider Jesús Rua Vita, de 18 años, se encontraba en la terraza de su vivienda.

El joven fue abordado por un hombre que descendió de un vehículo marca Ford, con placas GNM-210, y le propinó varios disparos para luego darse a la huida.

‎Kleider Jesús Rua Vita resultó con heridas en el codo, abdomen y tórax, por lo que fue auxiliado y trasladado a la Clínica Campbell ubicada en la calle 30, donde más tarde falleció debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la víctima al parecer pertenecía al grupo delictivo organizado ‘los Pepes’ y era hermano de Juan David Rúa Vita, alias Juanchito, también señalado integrante de la banda.

Por este crimen fueron capturados tres jóvenes, todos presuntos integrantes de ‘los Costeños’. Se trata de Dilan Exint Parejo Calderín, alias Dilan, de 20 años y de ocupación cobradiario; Jhon Jamer Martínez Rodríguez, de 18 años y con anotaciones por extorsión y fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones; Pedro Junior Haydar Sarabia, de 21 años y con anotación judicial por fabricación, trafico y porte de armas de fuego o municiones. Todos residentes del barrio Los Almendros del municipio de Soledad.

En ese sentido, la principal hipótesis de la Policía es que el homicidio de Kleider Jesús Rua Vita “obedece a confrontación entre integrantes del GDO ‘los Costeños’ y el GDO ‘los Pepes’”.

Esto luego de que un familiar del hoy occiso indicó a las autoridades que él ya había recibido amenazas por parte de integrantes de ‘los Costeños’ por su supuesto vínculo con ‘los Pepes’.