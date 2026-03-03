La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó en la mañana de este martes la desarticulación de una red criminal del grupo delincuencial organizado ‘los Costeños’, dedicada a la extorsión contra comerciantes en la ciudad y su área metropolitana.

A través de un comunicado, la Policía indicó que las detenciones se hicieron efectivas en el marco de la ofensiva institucional contra la extorsión y los delitos conexos, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación.

En desarrollo de las acciones judiciales y operativas, las autoridades lograron la captura mediante orden judicial de diez personas, la notificación judicial de seis más, así como la aprehensión de un adolescente de 17 años y la detención en flagrancia de un individuo de 20 años de edad.

Es decir, en total 18 personas fueron puestas a disposición de la autoridad competente por los delitos de extorsión, concierto para delinquir, porte ilegal de armas de fuego y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Policía Presuntos miembros de 'los Costeños' capturados por extorsión a comerciantes en Barranquilla.

La Policía destacó el procedimiento en el que fueron sorprendidos dos de los implicados cuando presuntamente extorsionaban a un comerciante, haciendo videollamadas con uno de los cabecillas del grupo criminal, quien intimidaba a la víctima con el fin de exigir el pago de dinero producto de la extorsión.

“De acuerdo con las investigaciones, esta estructura criminal intimidaba a comerciantes mediante la entrega de panfletos y exigencias económicas, amenazando con atentar contra su integridad personal y sus establecimientos comerciales si no accedían a los pagos exigidos”, señaló la institución en su reporte.

Las autoridades establecieron que uno de los principales cabecillas era alias Chapas, quien ejercía como jefe de zona dentro de la organización. Asimismo, fueron capturados alias Enzo y ‘Menor’, señalados de dinamizar las extorsiones dirigidas a obras públicas en el área metropolitana.

Según las investigaciones, la renta criminal mensual de esta estructura ilegal oscilaría entre los 200 y 250 millones de pesos aproximadamente, recursos que fortalecían su accionar delictivo.

Durante los operativos fueron incautados ocho teléfonos celulares presuntamente utilizados para la comisión de los delitos, dinero en efectivo y un arma de fuego tipo pistola con tres cartuchos para la misma.

“Los capturados registran en conjunto cerca de 30 anotaciones judiciales por delitos como extorsión, porte ilegal de armas de fuego, tráfico de estupefacientes, hurto y homicidio”, indicó la Policía.

El brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, invitó a la comunidad a denunciar oportunamente cualquier hecho delictivo o situación sospechosa a través de la línea de emergencias 123, la línea 165 del GAULA y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, garantizando absoluta reserva.