En las últimas horas se conoció la muerte de un menor de edad en medio de un incendio en el interior de una vivienda en el barrio Rebolo, localidad Suroriente de Barranquilla.

Según información preliminar, la conflagración se habría registrado en un inmueble ubicado en la calle 21 # con carrera 34, justamente en el sector conocido como Aguas Mansas.

Al parecer, en el momento en que se registró la conflagración el menor se encontraba dormido, por lo que no logró ponerse a salvo en medio de las llamas.

Una de las primeras hipótesis indica que las llamas habrían sido generadas por un corto circuito en una habitación.

Por el momento, las autoridades no han entregado detalles del caso que mantiene conmocionados a los residentes del sector.

