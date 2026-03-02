No merman las tragedias en el departamento del Atlántico. Esta vez, el municipio de Malambo fue escenario de un macabro episodio de violencia el pasado sábado 28 de febrero, cuando los habitantes del barrio Maranatha reportaron el hallazgo de lo que parecía ser un cadáver en una zona enmontada del sector tras sentir un fuerte olor que emanaba cerca del lugar.

Hasta el sitio arribaron varios uniformados de la Policía y el CTI de la Fiscalía, quienes llevaron a cabo la diligencia de exhumación para comprobar si había un cadáver enterrado en la zona donde yacían varios troncos.

Sin embargo, la sorpresa fue aún más terrible cuando se confirmó que no era un cuerpo, sino dos cadáveres que correspondían a unas mujeres cuyas identidades aún no han sido confirmadas.

Posterior al hallazgo, los peritos trasladaron los restos –que presentaban signos de violencia y avanzada descomposición– hasta la morgue del Instituto Nacional de Medicina Legal, donde serán estudiados por unos forenses para esclarecer sus identidades y las causas de la muerte.

Con este caso, asciende a 18 el número de mujeres que han sido asesinadas en apenas tres meses del vigente año, teniendo en cuenta el violento feminicidio de María de los Reyes Herrera Ospina a manos de su pareja sentimental en el barrio Pinar del Río, este domingo 1 de marzo.