En horas de la noche de ayer miércoles 10 de septiembre, agentes de la Policía hallaron un cuerpo sin vida en una zona enmontada del barrio Maranatha, ubicado en el municipio de Malambo.

De acuerdo con el informe de las autoridades, siendo las 8:50 p. m., los habitantes de la comunidad se encontraban en un sector llamado Brisas del Río, en una trocha ubicada en una zona enmontada, cerca del área denominada bodegas azules.

Estando en el sitio, estos divisaron el cuerpo de un hombre tendido en el suelo y, al acercarse, estos observaron que tenía un mortal disparo en la cabeza y que no registraba signos vitales por lo que alertaron a las autoridades sobre el tétrico hallazgo.

Al cabo de varios minutos, una patrulla del sector se trasladó hasta la zona de la novedad y comprobó la situación, confirmando que el hombre no mostraba rastros de vida posterior a la inspección del cadáver.

Según los testigos, al parecer, la víctima fatal sería un joven cuya identidad aún no ha sido revelada por las autoridades. Sin embargo, en el momento en que fue encontrado, este vestía una camiseta negra, zapatos grises y llevaba puesta una gorra del mismo color.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para esclarecer los móviles de este nuevo hecho de sangre y con ello capturar a los agresores.