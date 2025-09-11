La Policía Metropolitana de Barranquilla reportó este jueves la captura en flagrancia de un sujeto en el barrio La Magdalena por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lea: Mototaxista fue asesinado a tiros en el sector de Villas de la Cordialidad

Unidades de la Seccional de Investigación Criminal (Sijín) adelantaron una diligencia de allanamiento y registro en un inmueble del mencionado barrio que era utilizado para la dosificación, empaquetado y distribución de sustancias ilícitas.

Durante el operativo, los uniformados hallaron 9.045 gramos de marihuana, distribuidos en nueve paquetes; 5.145 gramos de cocaína, 37 sobres de clonazepam y un teléfono celular. Todo esto fue incautado.

Lea: Dos de las tres víctimas halladas muertas a cuchillo en Santa Catalina serían de Luruaco, Atlántico

“De acuerdo con información de inteligencia, el estupefaciente estaba destinado a la distribución mediante envíos de correspondencia, con puntos de expendio en la zona rosa del sector conocido como ‘la 8′ y en los barrios Carrizal, Ciudadela 20 de Julio, Siete de Abril, La Magdalena, Las Palmas, Las Malvinas, Evaristo Sourdis y sectores aledaños", detalló la institución armada en su reporte.

Asimismo, las primeras investigaciones establecieron que el capturado estaría al servicio del grupo delincuencial común organizado ‘los Costeños’, por lo que la comercialización de los estupefacientes incautados iba a favorecer las finanzas ilegales de esta banda.

Lea: Adulto mayor fue arrollado por un camión mientras conducía una bicicleta en rotonda de Las Flores

En ese sentido, la Policía Metropolitana destacó que la captura de este sujeto tuvo un impacto aproximado de $50.000.000 en las rentas criminales de dicha estructura.

“Esta captura demuestra nuestra efectividad en la lucha contra el tráfico de estupefacientes y envía un mensaje claro de que la Policía está al frente de la seguridad ciudadana, afectando directamente las finanzas de las organizaciones criminales”, manifestó el Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Lea: Joven de 22 años resultó herido a bala tras sufrir un atentado en Ponedera

Por último, el oficial invitó a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo a la Línea Contra el Crimen 3178965523 o a la línea de emergencias 123.