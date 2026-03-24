Durante la noche de este lunes festivo el departamento del Atlántico registró dos violentos ataques armados que dejaron como saldo dos mujeres muertas.

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El primer caso se registró en el municipio de Repelón, hacia las 7:50 de la noche, en el barrio San Miguel, donde se encontraba una mujer identificada como Wileidys del Carmen Arrieta Márquez, de 34 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía del Atlántico, Arrieta Márquez fue abordada por dos sujetos a pie, quienes sin mediar palabra esgrimieron un arma de fuego y le propinaron varios disparos, acabando con su vida en el lugar de los hechos.

Durante el tiroteo, un hombre de 42 años que se encontraba por la zona fue alcanzado por uno de los proyectiles. Malherido, fue trasladado a un centro asistencial donde permanece bajo pronóstico reservado.

Terror en Loma Fresca

Cuatro horas después, exactamente a las 11:42 p. m., la violencia pasó al municipio de Baranoa, donde una mujer fue asesinada cuando se encontraba comiendo en un restaurante.

La hoy occisa fue identificada por las autoridades como Fairuth Milene Silvera Martínez, de 25 años de edad.

Según la Policía, la víctima se encontraba en la terraza de un establecimiento de comidas rápidas ubicada en la calle 21, en el barrio Loma Fresca, mientras ingería unos alimentos en compañía de otras personas.

Sin embargo, el ambiente se turbó de un momento a otro cuando unos sujetos en moto la interceptaron. El parrillero desenfundó un arma de fuego y le propinó dos disparos en la cabeza.

Malherida, la mujer quedó tendida en el piso, al igual que otra mujer que también resultó lesionada. Desafortunadamente, Fairuth Milene murió en el sitio a causa de las heridas.

Cabe reseñar que, en el departamento del Atlántico 20 mujeres han sido asesinadas en lo que va del presente año, entre estos crímenes se encuentran el feminicidio de una mujer en Pinar del Río, el asesinato de una estudiante del Sena en Las Américas y el doble homicidio de las hermanas Hernández en Malambo.

Es de anotar que los móviles de estos lamentables hechos son materia de investigación por parte de personal la Seccional de Investigación Criminal, SIJIN, quienes adelantan labores propias de policía judicial con el fin de esclarecer lo sucedido e identificar y capturar a los responsables.

La Policía del Atlántico invita a la ciudadanía a suministrar información que permita orientar la investigación, comunicándose de manera oportuna a la línea 123 o al número de la patrulla más cercana.