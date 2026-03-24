Un violento ataque sicarial registrado la noche de este lunes 23 de marzo dejó como saldo dos personas muertas y dos más heridas en el barrio La Esmeralda.

Lea más: Identifican a cuerpo hallado sin vida de un hombre en el barrio Los Olivos

El hecho ocurrió hacia las 7:52 p. m. en la carrera 13C con calle 73C, cuando, según las autoridades, dos hombres armados ingresaron a un establecimiento tipo billar y abrieron fuego indiscriminadamente contra las personas que se encontraban en el lugar.

Asimismo, en el atentado perdieron la vida Simón Enrique Cerpa Barrios, de 49 años, y Arturo José Freile Ibáñez, de 28. En el mismo hecho resultaron lesionados Samuel David Espitia Acevedo, de 18 años, e Ilario Antonio Cerpa Blanco, de 76.

Además, las personas lesionadas fueron trasladados a un centro asistencial, donde se encuentran recibiendo atención médica y permanecen estables.

Ver más: Horror en Malambo: cae supuesto reclutador que amputó dedos a menor que no aceptó entrar a estructura criminal

De acuerdo con las autoridades, el sector donde ocurrió el ataque presenta injerencia de grupos delincuenciales organizados como ‘Los Costeños’ y ‘Los Pepes’, lo que hace parte de las líneas de investigación para esclarecer los móviles del crimen.

Finalmente, la Policía adelanta labores de verificación en la zona, así como la revisión de cámaras de seguridad, con el fin de identificar y ubicar a los responsables de este hecho que vuelve a generar preocupación por la seguridad en la zona.