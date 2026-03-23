Como Junior Clemente Abreu Oliva, de 38 años, fue identificado el hombre que perdió la vida en la madrugada de este lunes 23 de marzo, en el barrio Los Olivos, en el suroccidente de Barranquilla.

Leer también: Horror en Malambo: cae supuesto reclutador que amputó dedos a menor que no aceptó entrar a estructura criminal

De acuerdo con el reporte de las autoridades, el hecho se registró hacia las 4:40 de la mañana, cuando la víctima fue hallada sin vida en el lugar, producto de la gravedad de las heridas.

Según lo manifestado por su pareja sentimental, el hombre se encontraba ingiriendo bebidas embriagantes desde el día anterior y, al parecer, cuando consumía este tipo de sustancias se tornaba agresivo, por lo que no se descarta que haya sostenido algún altercado que derivó en el hecho, el cual es materia de investigación.

Las autoridades indicaron que Abreu Oliva no registraba anotaciones judiciales y que era de nacionalidad venezolana, con aproximadamente nueve años de residencia en Barranquilla, donde se dedicaba a la reparación de celulares en su vivienda.

Asimismo, se conoció que el sector donde ocurrieron los hechos tiene injerencia del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, bajo el mando de alias La Hormiga.

Funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) realizaron la inspección técnica del cadáver, mientras avanzan las investigaciones para establecer los móviles e identificar a los responsables.