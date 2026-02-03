Conmocionados amanecieron los habitantes de Galapa este martes 3 de febrero tras el hallazgo de un cadáver en la vía Caracolí – Galapa, a la altura de la empresa Promigas.

Según el reporte suministrado por la Policía Nacional, el hecho fue conocido a las 6:24 de la mañana, luego de que la central de radio recibiera la alerta de una alerta a través de la línea 123, informando sobre la presencia de un cuerpo sin vida sobre la carretera.

Al llegar al sitio de los hechos, la patrulla de vigilancia, se encontraron con el cuerpo de una mujer, aún sin identificar, quien se encontraba tendida sobre la carretera boca abajo en plena vía publica.

De acuerdo algunos testimonios recogidos por las autoridades, la mujer registraba heridas de bala a la altura de la cabeza.

La inspección técnica al cadáver fue asumida por el CTI de la Fiscalía, con apoyo de unidades de la Sijín y Sipol, quienes iniciaron las labores investigativas para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió este hecho.