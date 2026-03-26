Las mujeres del Caribe y especialmente de la Guajira tienen un poder universal abrazado al realismo mágico. Mujeres que existen desde universos espirituales, viviendo su ser en plenitud creativa y activando conscientemente el poder que tienen.

Esta nota es una de mis formas de honrar a mujeres con historias inspiradoras. Mi compromiso de vida es visibilizar los liderazgos femeninos, por lo cual, siempre me inspira escribir sobre las mujeres de mi tierra que han emprendido caminos de incidencia social.

Para el caso de esta columna, hablaré de una mujer que significa milagros, poder, amor, valentía, sororidad y admiración infinita; ella es Clara Medina, una mujer con la fuerza guajira, la grandeza del linaje Acosta Lozano, que se formó entre historias de matronas ejemplares, referentes de fe y bondad.

Ella es Madre, hija, esposa, hermana, tía, prima, amiga y una servidora de misiones sociales que aportan a la esperanza de una mejor humanidad, es voluntaria de varias organizaciones y causas por La Guajira, las mujeres y la cultura. Es profesional en administración de empresas, Magíster en Desarrollo Social: Universidad de Norte, Especialista en gerencia en Riegos y Seguros.

Clara es uno de esos grandes regalos que nos da la vida, un ejemplo de resiliencia, creatividad y fe, una mujer que enfrentó el límite de renacer, de superar enfermedades y diagnósticos científicos que afirmaron que su vida se apagaba, sin embargo, su misión en este plano continúa y su caso de sanación no tiene solo explicación clínica, sino abordajes desde una dimensión espiritual que nos hacen vivir la gratitud en plenitud. Clara es la obra de amor representada en un cuerpo femenino que materna, cuida, ama, orienta y transforma.

Esta nota es el resultado de diálogos con ella, desde la sororidad, la sinceridad y el afecto guajiro que nos une, compartir experiencias y testimonios, nos llevó a acordar que publicáramos esta columna para tocar vidas y sembrar esperanzas. Aclaro que el testimonio amplio de su milagrosa recuperación lo hará ella, desde su voz, su sentir y las formas que el universo elija para polinizar al mundo de vida por medio de ese gran renacimiento que ella experimentó, yo solo compartiré un par de ideas propias de una mujer guajira como Clara.

Comparto apartes de esos buenos diálogos con ella.

F: ¿⁠Qué significa ser mujer Guajira para ti?

C: Ser mujer guajira es un rol importante en el cual se siente una gran responsabilidad de poder llevar en alto esa dignidad ya que las mujeres guajiras somos unas mujeres berracas, sabias, que podemos desempeñar cualquier rol en la vida, profesional, familiar y empresarial, está más que demostrado que hacemos las cosas con calidad, amor, liderazgo y sello propio.

F: ¿⁠Cuál es la esperanza desde el rol de las mujeres para la cultura y la económica local?

C: La esperanza es que se dignifique el trabajo de la mujer, dado que los aportes de la mujer con su responsabilidad y claridad en los procesos, siempre son importantes para que podamos ver reflejado la economía y la cultura, ya que cuando las mujeres tomamos el control de una actividad, trabajamos unidas para sacar adelante los proyectos, es el significado más valiosos que existe para que podamos ver buenos resultados.

F: ⁠¿Qué es para ti la salud femenina y la importancia de tener consciencia del autocuidado?

C: Las mujeres en estos momentos estamos viviendo muchos retos entre ellos la salud mental, es fundamental tener los pies sobre la tierra, tener un autocontrol, nos miraban con el sexo débil sin ser así , por ello es muy importante concientizarnos que la sabiduría y los sentidos de la mujer siempre estén desarrollados, de tal manera que podamos autocuidarnos, no dejarnos maltratar, no dejar que nos humillen o dejarnos llevar por una sociedad donde no se nos dé el lugar que nos hemos ganado a pulso, no necesitamos retroceder sino siempre hacia adelante.

Lo importante de hablar y buscar ayuda cuando se requiera y entender que sin salud no es posible seguir liderando procesos. Juntas podemos seguir adelante, es fundamental cuidar nuestro bienestar físico y mental. Es importante saber cuándo retirarnos o dar un paso a un lado, respetándonos y valorándonos, entendiendo cuando algo nos está haciendo daño y que es más importante nuestra salud mental y física.

F: Déjanos un mensaje para las mujeres que quieren dejar su huella en el mundo

Siempre he pensado que todas las mujeres tenemos la capacidad de dejar huellas positivas, solamente con el hecho de ser mujer y dignificar la vida de otras personas, para una misma y para el entorno en el cual nos desenvolvemos. Estoy segura que todas las mujeres dejamos huella a donde llegamos, no necesitamos tener un micrófono, teléfono para redes sociales, gritar desde lo más alto para dejar huella, muchas mujeres vienen dejando huella en los corazones de los seres humanos actuando con el corazón, pensando siempre en ayudar y aportar a las demás personas en su entorno.

Gracias Clara!

Eres una mujer que no se limita al miedo o a la derrota, sino que enaltece el poder universal que tenemos; desde acciones de aprendizajes, solidaridad, fe y amor profundo por cada momento de la existencia. Te atreves a vivir en plenitud, ojalá que el mundo siga recibiendo el aporte de mujeres como tú que se reinventan y crean nuevas y mejores realidades, vivan las mujeres que como tú han hecho consciente su fuerza e iluminan el camino de otros y otras. Gracias por inspirarnos: CLARA.

@FACOSTAC