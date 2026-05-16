La visita del presidente Donald Trump a China esta semana no es un encuentro diplomático cualquiera. Probablemente se trata de una de las reuniones bilaterales más importantes del año y, quizás, de toda la década. Lo que ocurra entre Washington y Beijing durante los próximos meses ayudará a definir el rumbo de la economía mundial, la tecnología y la estabilidad geopolítica global.

Estados Unidos y China ya no son simplemente dos grandes potencias. Son los dos centros alrededor de los cuales gira buena parte del sistema internacional. Juntos representan cerca del 40% del PIB global, lideran la carrera tecnológica en inteligencia artificial y semiconductores, y dominan las principales cadenas de suministro del planeta. Cuando ambas potencias cooperan, los mercados se estabilizan. Cuando se enfrentan, el mundo entero siente las consecuencias.

Durante casi una década, la relación bilateral ha estado marcada por una rivalidad creciente. La guerra comercial iniciada por Trump en su primer mandato nunca desapareció realmente. Evolucionó hacia algo mucho más profundo: una competencia tecnológica, industrial, financiera y militar. Hoy la disputa ya no es solamente por exportaciones o aranceles. Es una lucha por liderazgo global.

La paradoja es que, mientras compiten ferozmente, ambos países siguen siendo profundamente dependientes entre sí. China necesita acceso a mercados, tecnología y estabilidad financiera. Estados Unidos depende de cadenas de suministro asiáticas, minerales estratégicos y de evitar una ruptura económica global. Esa interdependencia explica por qué esta visita resulta tan importante.

Los temas sobre la mesa son enormes: comercio, inteligencia artificial, Taiwán, Ucrania, Irán y cadenas globales de suministro. También estará presente una pregunta de fondo: ¿es posible evitar una nueva Guerra Fría entre las dos mayores potencias del siglo XXI?

El riesgo de errores de cálculo es real. En Washington crece la presión para endurecer restricciones comerciales y tecnológicas contra China. En Beijing, el gobierno de Xi Jinping acelera esfuerzos para reducir dependencia del dólar y fortalecer industrias estratégicas propias. El desacople parcial entre ambas economías ya comenzó y podría redefinir el comercio internacional durante años.

Pero quizás el mayor riesgo no sea una confrontación abierta, sino la ausencia de liderazgo global. El mundo enfrenta desafíos —inteligencia artificial, estabilidad financiera, conflictos regionales y seguridad energética— que ninguna potencia puede resolver sola. Y aun así, tanto Washington como Beijing parecen más enfocados en contener al otro que en construir soluciones compartidas.

La visita de Trump difícilmente resolverá esa rivalidad estructural. Pero sí puede ayudar a estabilizar la relación más importante del planeta. En un mundo cada vez más fragmentado, incluso una coexistencia pragmática entre Estados Unidos y China sería una buena noticia para todos.

Porque, nos guste o no, cuando Washington y Beijing negocian, el resto del mundo observa. Y cuando dejan de hacerlo, el resto del mundo termina pagando las consecuencias.

@RPlataSarabia