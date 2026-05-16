¿De dónde viene la palabra ‘guandoca’? Aurith Hernández, Bogotá

Como sabemos, ‘guandoca’ significa cárcel o lugar de reclusión de presos, y es un colombianismo. García Márquez lo usa en La mala hora: “–Tengan cuidado –gritó [el alcalde] desde la puerta–; al que me desordene el pueblo lo meto a la guandoca”. Sobre su origen, se dice que procede de la ‘germanía’, en concreto, del verbo ‘aguantar’. La ‘germanía’ es una hermandad de delincuentes, no en vano el nombre deriva del latín germānus ‘hermano’, o es también la lealtad entre malhechores, que para comunicarse usan un lenguaje basado en claves, en retorcimientos de palabras y en significados opuestos o distintos a sus verdaderos sentidos, ejemplo de lo cual es el lunfardo hablado en Buenos Aires. Sobre la etimología de ‘guandoca’ en sí, existe una versión, algo temeraria, que afirma que procede del verbo italiano agguantare ‘agarrar con fuerza’, y este del sustantivo guanto ‘guante’, como referencia a los agentes policiales, que, portando guantes como parte de su equipo de protección, estaban autorizados para agarrar o prender a un sujeto sospechoso. De ahí: ‘A ese ladrón le echaron el guante’, es decir, ‘a ese ladrón lo agarró la autoridad’. En fin, la conclusión de la idea es que hay una vía fonética desde /guan-to/ hasta /guan-do-[ca]/.

¿Cómo surgió la palabra ‘chupamedias’ como sinónimo de ‘lambón’? Mari Vesga, B/quilla

‘Chupamedias’ surgió luego de asociar las medias para los pies con la costumbre romana de besar los pies de las estatuas que representaban a sus dioses, conducta que se repitió en el Medioevo cuando los súbditos que lograban acercárseles besaban los pies de monarcas o señores para expresarles reverencia o sumisión. ‘Chupamedias’ es la unión de un modo verbal y un sustantivo para formar un adjetivo, de escaso uso en Colombia, que sirve para calificar a alguien como ‘cepillero’. Además, en el ámbito hispánico la palabra cuenta con decenas de otros sinónimos, entre ellos, ‘adulador, genuflexo, lisonjeador, obsecuente, servil, arrastrado…’. El lingüista quindiano Roberto Restrepo dice de ‘lambón’ (del verbo latino lambĕre ‘lamber, lamer’): “Llamamos así al adulador por semejanza de sus actitudes con la del perro que lambe el pie de su amo para obtener un mendrugo, o que le perdona hasta sus latigazos y viene humilde luego a lamberlo”. En otras palabras, el ‘lambón’ o ‘chupamedias’ es quien acude a cualquier cosa, aun a la más humillante, para conseguir la aprobación o el favor de alguien más poderoso que él, sin que le importe su servilismo evidente.

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