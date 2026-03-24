Un atentado sicarial registrado a las 2:35 de la madrugada de este martes 24 de marzo dejó como saldo una persona muerta y otra herida en el barrio Unión Paraiso, en el municipio de Puerto Colombia.

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La víctima mortal fue identificada como Miguel Ángel Baza Pérez, de 30 años, mientras que el lesionado corresponde a Miguel Baza Gómez, de 62 años, quien fue trasladado a un centro asistencial y posteriormente remitido a un hospital de Barranquilla.

De acuerdo con la información preliminar, las víctimas se encontraban al interior de su vivienda cuando varios hombres armados intentaron ingresar al inmueble y, al no lograrlo, dispararon en repetidas ocasiones desde el exterior, impactándolos.

Tras el ataque, ambos fueron auxiliados y llevados inicialmente a un centro médico, pero debido a la gravedad de las heridas, Baza Pérez falleció, mientras que su familiar permanece bajo atención especializada.

Las autoridades indicaron que en la zona donde ocurrieron los hechos tienen injerencia estructuras criminales como el GAO ‘EGC’ y el GDCO ‘Los del Pueblo’, aspecto que es materia de análisis dentro de la investigación.

Asimismo, se conoció que el hombre herido registra una anotación judicial en el sistema SPOA por el delito de violencia intrafamiliar (2012).

Unidades de la Policía Nacional de Colombia adelantan labores de verificación y revisión de cámaras de seguridad, con el fin de establecer los móviles del ataque e identificar a los responsables de este hecho de violencia.