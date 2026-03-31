Un trágico accidente de tránsito ocurrido en la madrugada del lunes pasado 30 de marzo dejó como saldo la muerte de una mujer en el municipio de Soledad, Atlántico.

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La víctima fue identificada como Kiara Esther de Alba Osorio, de 34 años, residente del barrio Juan Domínguez Romero.

El siniestro vial se registró en la calle 41 con carrera 17, en el barrio La Ilusión, justo en frente a la Alcaldía de Soledad, donde chocaron una motocicleta y un taxi.

De acuerdo con la versión preliminar, la mujer se movilizaba en una motocicleta como parrillera, la cual era conducida por su pareja sentimental. En medio del impacto, De Alba Osorio salió expulsada del vehículo y cayó violentamente contra el pavimento, sufriendo un fuerte golpe en la cabeza que le causó la muerte de manera inmediata.

Su acompañante, por su parte, resultó con lesiones leves. Testigos indicaron que el hombre protagonizó escenas de profundo dolor en el lugar de los hechos tras lo ocurrido.

Unidades de tránsito de Soledad asumieron la investigación para esclarecer las circunstancias del accidente y determinar responsabilidades.

El cuerpo de la víctima fue trasladado a Medicina Legal para los procedimientos correspondientes.