En horas de la noche de este lunes 30 de marzo fue asesinado a balazos un hombre cuando caminaba con su pareja sentimental. El hecho de sangre se registró en el barrio Santa María, localidad Metropolitana de Barranquilla.

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La víctima fatal fue identificada como Orlando Andrés Martínez Romero alias Huevita, de 30 años de edad.

De acuerdo con el informe suministrado por la Policía, a eso de las 7:30 p. m., Martínez Romero se encontraba en compañía de su pareja sentimental en la calle 78 con carrera 1 sur.

En ese momento fue interceptado por un sujeto que se movilizaba a bordo de una motocicleta y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos, quedando tendido en el suelo.

Malherido, la pareja lo auxilió y lo trasladó hasta el Paso Santa María. Sin embargo, médicos de turno informaron minutos después que el hombre había fallecido a causa de la gravedad de las heridas.

EL HERALDO conoció por medio de Inteligencia que alias Huevita era un sicario del grupo criminal ‘Los Costeños’ y registraba orden de captura vigente por el delito de homicidio en modalidad de sicariato.

Aquellos hechos ocurrieron el pasado 3 de diciembre del año 2025, en el barrio Siete de Abril, donde perdió la vida Jaimer Luis Muñoz Camargo, de 32 años, quien también era integrante de ‘Los Costeños’.

Es importante mencionar que alias Huevita registraba seis anotaciones judiciales en el SPOA por los delitos de: homicidio en los años 2016 y 2025, porte ilegal de armas de fuego en el año 2024, fuga de presos en el año 2023, violencia intrafamiliar en el año 2022 y tráfico de estupefacientes en el año 2017.

La Policía Metropolitana de Barranquilla adelanta una investigación para lograr la captura del agresor.