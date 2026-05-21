Como Jonathan Steven Vega, de 33 años de edad, fue identificado un hombre que fue asesinado el fin de semana pasado en Soacha, Cundinamarca tras ser atacado con armas cortopunzantes.

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De acuerdo con el reporte de El Tiempo, Vega arribó a una vivienda de su propiedad para reclamar el pago del arriendo a los inquilinos. La discusión escaló a gritos, insultos y a un ataque con cuchillos en contra del dueño.

Los testigos del hecho, así como familiares y allegados, relataron en City TV que los inquilinos arremetieron violentamente contra Vega, que no pudo reaccionar ante la acción. Sufrió varias heridas, una de ellas en el cuello, caminó fuera de la vivienda a pedir ayuda pero cayó al suelo y falleció en el sitio.

En el relato, uno de los hermanos de la víctima, quien arribó al lugar poco después del ataque, describió la escena como devastadora. Encontró a Jonathan degollado.

Familiares de la víctima hicieron un llamado público y urgente por medio de City Tv a la Policía Nacional y Fiscalía General de la Nación para que se adelante el proceso judicial.

“Les pediríamos que por favor nos colaboraran y nos hicieran más pronto la investigación, porque esto no se puede quedar en la impunidad“, manifestaron los familiares.

Según el informe del medio de comunicación, la Policía Metropolitana y el Cuerpo Técnico de Investigación adelantan las labores de recolección de pruebas, entrevistas a testigos y análisis de cámaras de seguridad en el sector.

Las autoridades buscan determinar los móviles detrás del crimen, así como identificar a los inquilinos, dar con su paradero, para que procesarlos y que respondan por este asesinato.