Un juez de control de garantías legalizó la captura de los ciudadanos venezolanos Jesús Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequera, quienes están implicados en la muerte y desaparición forzada de Yulixa Toloza en Bogotá. La audiencia se realizó en la ciudad de Cúcuta el pasado miércoles.

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De acuerdo con la fiscal del caso, ambos hombres fueron relacionados en el proceso judicial por intentar recuperar el vehículo en el que se movilizaban la propietaria del centro estético y su pareja, el mismo automóvil en el que habría sido trasladada Yulixa Toloza antes de ser hallada sin vida en Apulo, Cundinamarca.

Cabe recordar que el vehículo Chevrolet Sonic de placas UCQ-340, en el que desplazaron a la mujer de 52 años, había sido dejado en un parqueadero en el municipio de Los Patios, el pasado 18 de mayo.

Según las investigaciones, en ese automotor se desplazaron también María Fernanda Martínez, propietaria de la clínica estética clandestina; su esposo, Edinson Torres; y el supuesto cirujano Eduardo David Ramos, quienes son señalados por la muerte de Yulixa Toloza.

A Hernández Morales y Sequera se les señala de una posible participación en los delitos de homicidio en calidad de cómplices, además de ocultamiento y favorecimiento.

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La fiscal aseguró, en medio de la audiencia, que dentro del proceso fueron analizadas conversaciones de WhatsApp en las que, presuntamente, se daban instrucciones relacionadas con la movilización del vehículo y otras actividades posteriores a los hechos investigados.