Las autoridades colombianas encontraron este miércoles el cuerpo de uno de los dos turistas que habían desaparecido el martes en Buenaventura, la principal ciudad portuaria del país en el Pacífico, donde al parecer fue asesinado por una banda criminal local.

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“Lamentamos profundamente los hechos ocurridos recientemente en el Consejo Comunitario de la Comunidad Negra de Bazán Bocana, donde dos turistas fueron víctimas de un acto violento que posteriormente derivó en su fallecimiento”, expresó la Alcaldía de Buenaventura en un comunicado.

En un video publicado en redes sociales se ve cómo hombres armados se llevan a las víctimas, mientras que una de las personas que observa grita “ayuda”.

La Alcaldía de Buenaventura hizo un llamado “a las autoridades competentes para continuar avanzando de manera articulada en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido y dar con los responsables”.

La delegación del Gobierno en los diálogos de paz urbana de Buenaventura señaló que el crimen ocurrió en una zona dominada por Los Shottas, una de las principales bandas criminales de esa ciudad portuaria, y que la persona asesinada es el turista Alexander Valencia.

“Conminamos a las autoridades de la República a dar con el paradero de estos delincuentes y tener mayor presencia en esta zona de influencia criminal Shotta (...) Jamás será posible construir paz sobre la muerte de personas inocentes. Esperamos que liberen de manera inmediata a su hijo, el joven Nicolás Valencia”, agregó la información.

El Gobierno colombiano tiene mesas de diálogo sociojurídico con bandas urbanas en Medellín, Barranquilla, Quibdó y Buenaventura, en donde operan los grupos criminales Los Shottas y Los Espartanos.

Lo que el Gobierno colombiano busca con esto es reducir la violencia, lograr el sometimiento a la justicia de grupos armados y transformar las regiones, principalmente a través de la Paz Total, una de las banderas del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Sin embargo, ninguna de las mesas de negociación ha llegado a buen puerto hasta el momento.