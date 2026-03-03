Cuatro presuntos integrantes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) fueron capturados en una zona rural de Buenaventura, el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, y acusados de cobrar extorsiones y de planear atentados contra la población civil y la fuerza pública, informó este lunes el Ejército.

Las detenciones se llevaron a cabo en la vereda San Cipriano, del Distrito Especial de Buenaventura, en el departamento del Valle del Cauca (suroeste), tras varios meses de labores de inteligencia y mediante una orden judicial de allanamiento.

Según las autoridades, los capturados pertenecen al Frente Luis Carlos Cárdenas Arbeláez del ELN y estaban encargados de consolidar el control territorial de esa guerrilla en corredores estratégicos de zonas rurales.

Durante la operación fueron incautadas armas, cartuchos y prendas de uso privativo de las Fuerzas Militares.

La investigación preliminar indica que la organización está bajo el mando de un hombre conocido con el alias de El Mono, señalado de coordinar las extorsiones y ordenar ataques en Buenaventura.

Buenaventura tiene una mezcla de violencias porque allí, además del ELN, tienen presencia pandillas, disidencias de las FARC y el Clan del Golfo, que se disputan el control de la zona para manejar la cadena del narcotráfico.