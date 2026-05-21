A propósito de las presuntas amenazas que han estado circulando en redes sociales en contra de la comunidad educativa del municipio de Soledad, la Alcaldía se pronunció, asegurando que está trabajando para garantizar la seguridad en entornos escolares.

Leer también: Este jueves no habrá clases en colegios oficiales de Soledad por paro de maestros ante presuntas amenazas

Importante: ‘Estudiantes serían los autores de las amenazas en colegios de Soledad para evitar asistir a clases’: autoridades

Por medio de un comunicado, la administración municipal, en primera instancia, invitó a mantener la prudencia, así como la confianza en las autoridades constitucionalmente asignadas para la salvaguarda de la seguridad. De igual manera, hizo un llamado a denunciar cualquier hecho atentatorio contra la tranquilidad pública.

La Alcaldía enfatizó que, según las investigaciones y trabajos adelantados por el Comando de la Policía Metropolitana y del Distrito 6, se estableció que el panfleto intimidatorio en el que supuestamente se amenazaba a la comunidad educativa del municipio de Soledad, “fue redactado, al parecer, por parte algunos estudiantes con conductas académicas y disciplinarios severas”.

Agregó la Alcaldía que las autoridades ya están trabajando para lograr la individualización y captura de los responsables de la redacción de este documento.

“La alcaldesa Alcira Sandoval también envió un mensaje público a los integrantes de los sindicatos del magisterio en Soledad en el que les indica que no tiene objeción de ningún orden, para reunirse nuevamente con ellos, en fecha que les notificará a sus correos corporativos, reunión en la también, por invitación de su despacho , se contará con la presencia de autoridades como la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República, delegados de los ministerios de Educación y Trabajo, además de los representantes de las entidades que la Alcaldía considere pertinentes, con el propósito de analizar las temáticas relacionadas con el desarrollo del sector educativo en Soledad y de las situaciones sociales que sean del interés general para los educadores”, se lee en la misiva.

La administración también indicó que informó a la directiva de la ADEA de los operativos tácticos y de inteligencia que indican detalles sobre la autoría de los panfletos intimidantes que circularon en el Distrito y en Soledad. De igual forma se tomaron todas las medidas de competencia institucional para seguir garantizando la seguridad del cuerpo docente, estudiantes y de la comunidad en general: “Recomiendan prudencia para no servir de multiplicadores de la desinformación que, evidentemente, puede generar temor a la comunidad”.

Este jueves no habrá clases por paro de maestros ante presuntas amenazas

Pese a las garantías anunciadas por la Alcaldía de Soledad, la Asociación de Educadores del Atlántico (Adea) ha convocado un paro de 24 horas como rechazo a las amenazas que han circulado en los últimos días a través de las redes sociales, generando “un estado de zozobra y miedo en la comunidad educativa”.

La Junta Directiva de la agremiación sindical cuestionó que las amenazas sean atribuidas presuntamente a estudiantes, al considerar que esto minimiza la gravedad de los hechos y desconoce antecedentes ocurridos en el municipio.

“Así, se ignora que en el municipio hay antecedentes de atentar contra las instituciones, tal como ocurrió el 28 de noviembre de 2024, cuando fue víctima una docente de la Institución Educativa San Antonio de Padua”, agregó.

“Como defensores de la vida, reivindicamos la escuela como territorio de paz. Por lo anterior, en el marco del paro desarrollaremos la Jornada por la Vida”, anotó.