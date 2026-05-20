Como parte de los planes de mantenimiento, la compañía Air-e informó la tarde de este miércoles que personal técnico de la compañía ejecutará obras eléctricas este jueves 21 de mayo en el corregimiento de Juan Mina, en Barranquilla.

Los trabajos se realizarán con breves interrupciones por sectores.

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Los sectores afectados serán la calle 11 con la carrera 7, entre las 7:40 de la mañana y las 8:30 de la mañana; la carrera 34 con la calle 138, entre las 8:40 de la mañana y las 9:30 de la mañana.

Así mismo, la carrera 34 con la calle 140, entre las 9:40 de la mañana y las 10:30 de la mañana; carrera 34 con la calle 143, entre las 10:40 de la mañana y las 11:30 de la mañana.

También se verá afectada la carrera 29B con la calle 143B, entre las 11:40 de la mañana y las 12:30 del mediodía; carrera 16B con la calle 126, entre las 12:40 del mediodía y 1:30 de la tarde.

Adicionalmente, en la calle 143 con el kilómetro 4 en Villas de San Pablo, la interrupción será entre la 1:40 de la tarde a 3:00 de la tarde.

Para el caso del barrio Santander en Sabanalarga, se instalará un poste en la carrera 19 con la calle 9, entre las 8:10 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

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Finalmente, la empresa Air-e Intervenida invitó a los usuarios a “comunicarse ante cualquier inquietud relacionada con el servicio de energía, llamando a la línea 115 o a través del portal web www.air-e.com”.