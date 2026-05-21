Un total de 37 organismos de tránsito son los que estarían detrás de las posibles irregularidades relacionadas con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas.
“Las actuaciones adelantadas por la Superintendencia evidenciaron posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas”, señaló la Superintendencia de Transporte el pasado 19 de mayo.
Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.
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“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.
La Supertransporte identificó además que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.
Los organismos involucrados
- Secretaría de Movilidad de Medellín
- División de Tránsito y Transporte de la Dorada
- Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio
- Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali
- Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá
- Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal
- Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario
- Secretaría de Movilidad de Itagüí
- Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta
- Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena
- Secretaría de Movilidad de Bello
- Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa
- Instituto de Tránsito del Atlántico
- Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad
- Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de San José de Cúcuta
- Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca
- Organismo de Tránsito Municipal de Palermo
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN)
- Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios
- Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago
- Secretaria de Tránsito y Transporte de Yumbo
- Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Yotoco
- Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénega
- Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
- Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán
- Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica
- Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería
- Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica
- Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira
- Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao
- Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca
- Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá