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Por:  Redacción ELHERALDO.CO

Un total de 37 organismos de tránsito son los que estarían detrás de las posibles irregularidades relacionadas con la operación de sistemas automáticos de detección de infracciones, conocidos como fotomultas.

“Las actuaciones adelantadas por la Superintendencia evidenciaron posibles irregularidades en el cumplimiento de requisitos técnicos obligatorios establecidos en la Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte, especialmente relacionados con la ausencia del concepto de desempeño expedido por el Instituto Nacional de Metrología, requisito indispensable para garantizar la confiabilidad y legalidad de estos sistemas”, señaló la Superintendencia de Transporte el pasado 19 de mayo.

Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de ciudades y municipios como Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros.

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“Hoy el Gobierno Nacional le dice al país que las fotomultas no pueden convertirse en un mecanismo de recaudo por fuera de la ley. Cuando no se cumplen los requisitos técnicos y legales, los ciudadanos no pueden ser los que paguen las consecuencias. Aquí estamos protegiendo el debido proceso y los derechos de millones de colombianos”, afirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

La Supertransporte identificó además que los organismos investigados impusieron más de 7,5 millones de comparendos mediante estos sistemas tecnológicos. De ellos, 1.582.398 ya fueron pagados por ciudadanos colombianos y representan recaudos superiores a $1,05 billones.

Los organismos involucrados

  1. Secretaría de Movilidad de Medellín
  2. División de Tránsito y Transporte de la Dorada
  3. Inspección Municipal de Tránsito de Villavicencio
  4. Secretaría de Movilidad de Santiago de Cali
  5. Secretaría Distrital de Movilidad Bogotá
  6. Secretaría Distrital de Tránsito y Seguridad Vial de Barranquilla
  7. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Corozal
  8. Departamento Administrativo de Transporte y Tránsito de Villa del Rosario
  9. Secretaría de Movilidad de Itagüí
  10. Secretaría de Movilidad y Tránsito de Sabaneta
  11. Oficina de Tránsito y Transporte Departamental del Magdalena
  12. Secretaría de Movilidad de Bello
  13. Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Galapa
  14. Instituto de Tránsito del Atlántico
  15. Secretaría Municipal de Tránsito y Transporte de Puerto Colombia
  16. Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Arjona
  17. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Turbaco
  18. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Soledad
  19. Secretaría de Tránsito y Transporte de la Alcaldía de San José de Cúcuta
  20. Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca
  21. Organismo de Tránsito Municipal de Palermo
  22. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Fundación (INTRASFUN)
  23. Instituto de Tránsito y Transporte del Municipio de Los Patios
  24. Secretaría de Movilidad y Transporte de Cartago
  25. Secretaria de Tránsito y Transporte de Yumbo
  26. Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad del Municipio de Yotoco
  27. Instituto de Tránsito y Transporte Municipal de Ciénega
  28. Inspección de Tránsito y Transporte de Barrancabermeja
  29. Secretaría de Movilidad Multimodal y Sostenible de Santa Marta
  30. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Popayán
  31. Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica
  32. Secretaría Municipal de Transporte y Tránsito de Montería
  33. Secretaría de Transporte y Tránsito del Municipio de Planeta Rica
  34. Secretaría de Tránsito y Transporte de Palmira
  35. Secretaría de Tránsito y Transporte Municipal de Santander de Quilichao
  36. Secretaría de Movilidad y Transporte del Valle del Cauca
  37. Secretaría de Transporte y Movilidad de Zipaquirá