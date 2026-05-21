En el cierre del mes de las madres, la Fábrica de Cultura de Barranquilla se prepara para vivir una noche de música, fuerza femenina y resignificación cultural con ‘Mamasotas: mujeres poderosas en todas sus versiones’, un evento musical que reúne a tres artistas que representan distintas formas de vivir la mujer contemporánea: Naty Botero, Febe Merab e Indira Amari.

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Este show es una experiencia que busca transformar la conversación alrededor de una palabra asociada, exclusivamente, a la apariencia física, para convertirla en una celebración de mujeres auténticas, libres, talentosas, sensibles, poderosas y multifacéticas.

“El evento propone una mirada distinta sobre la feminidad y la maternidad, entendiendo que una mujer puede ser artista, madre, líder, creativa, sensual, espiritual y fuerte al mismo tiempo”, señaló Keren Vargas, directora musical del evento.

“Queríamos crear un evento que celebrará a esas mujeres que no se limitan a una sola versión de sí mismas. Mujeres que sueñan en grande, crean en grande y viven intensamente cada etapa de su vida”, afirmó Ingard de Lima, productora general.

La noche contará con tres universos musicales profundamente distintos y complementarios.

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Naty Botero construye un universo artístico que fusiona pop alternativo, folk, electrónica y sonidos latinoamericanos, con una estética profundamente femenina, espiritual y sensorial, y una mirada poderosa sobre la mujer, el amor propio y la transformación personal. Su carrera alcanzó proyección internacional con éxitos como “Te Quiero Mucho”, canción que llegó al número 1 en radios de varios países de Latinoamérica, además de obtener nominaciones a los MTV Latinoamérica, MTV Europe Music Awards y Premios Shock.

También compartió escenarios con artistas internacionales y abrió conciertos para figuras como Gustavo Cerati durante la gira “Ahí Vamos”.

Posteriormente, durante su extensa carrera, ha colaborado con artistas como Joe Arroyo, Cabas, Herencia de Timbiquí, Charles King, Martina La Peligrosa, Morenito de Fuego y Amandititita, entre otros. Sus lanzamientos recientes mantienen esa identidad mística, cinematográfica y profundamente auténtica que la ha convertido en una de las voces más singulares de la escena alternativa colombiana.

Febe Merab fusiona músicas tradicionales del Caribe y el Pacífico colombiano con soul, jazz, sonidos contemporáneos y una poderosa sensibilidad escénica. Como voz principal de Tonada, ha desarrollado un trabajo profundamente conectado con las raíces afrocolombianas, reinterpretando géneros como el bullerengue, la tambora y la cumbia, desde una mirada moderna, sofisticada y emocional.

En 2024, Tonada recibió una nominación al Latin Grammy Awards, en la categoría Mejor Álbum Folclórico, por su disco “Bullerengue y Tonada”, consolidándose como una de las propuestas más destacadas de la nueva música colombiana.

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Recientemente, la estrella colombiana Juanes destacó públicamente la autenticidad, riqueza sonora y enorme valor cultural de Tonada, reafirmando el impacto artístico de un proyecto que hoy conecta tradición y contemporaneidad desde una mirada profundamente auténtica. En paralelo, Febe construye una sólida carrera en solitario que le ha permitido explorar una faceta más íntima y espiritual, cargada de fuerza femenina y ancestralidad.

Indira Amari es reconocida por construir una propuesta musical que mezcla soul, R&B, jazz, hip hop, afrobeat y sonidos del Caribe, con una identidad profundamente emocional, elegante y contemporánea.

Su trabajo artístico se caracteriza por una voz cálida y poderosa, una estética sofisticada y una narrativa enfocada en la libertad femenina, la autenticidad y las emociones humanas. Paralelamente, se ha convertido en una importante coach vocal y referente artístico para muchas de las cantantes jóvenes más prometedoras de la región Caribe, acompañando procesos de formación, exploración vocal y construcción de identidad artística, desde una mirada profundamente sensible y contemporánea.

Sus lanzamientos recientes mantienen una identidad sonora íntima, moderna y sensorial, donde convergen beats contemporáneos, sensibilidad soul y una fuerte conexión con el universo femenino.

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Las boletas están disponibles en www.caribecrea.co/evento/mamasotas y Passline.