La cantante y compositora colombiana Naty Botero regresa con “Dulcecito en el Café”, una nueva canción junto al reconocido productor y músico samario Yera, que abre oficialmente el camino hacia la navidad y la temporada decembrina.

Lea La banda sonora de ‘Simplemente Alicia’ que se ha robado el corazón de los espectadores

Con un sonido fresco y tropical, “Dulcecito en el Café” es una salsa moderna y romántica que celebra el amor en su forma más cotidiana: los pequeños gestos, los detalles que endulzan la vida, los instantes que se vuelven memorables sin necesidad de grandes promesas.

“Esta canción habla de esos regalos sencillos que se sienten grandes —como una mirada, un mensaje o un cafecito compartido—”, explica Naty. “Es una canción para quienes creen que el amor se construye con momentos pequeños y sinceros”.

El tema fue compuesto por Naty Botero y Yera, con producción a cargo de Yera, quien imprime su sello característico: una mezcla de trompetas cálidas, percusiones vivas y atmósferas contemporáneas que fusionan el espíritu del Caribe con la estética de la nueva música latina.

Aquí Beéle: del éxito de ‘Loco’ al fenómeno global de ‘BORONDO’ que hoy impulsa su crecimiento en Spotify

“Dulcecito en el Café” es un abrebocas de la exploración artística y musical que presenta para el final de este año y el 2026 la artista Naty Botero, y se presenta como un tributo a los lenguajes del amor, una exploración íntima y espiritual que se materializará en sus lanzamientos venideros.

El video oficial, grabado en el nuevo restaurante samario Jate, de inspiración neo-cubana, refleja la energía viva de la canción: luces cálidas, músicos en escena y la química entre los artistas que hace que el amor florezca entre melodías, risas y café.

Con esta canción, Naty Botero reafirma su capacidad para reinventarse sin perder su esencia, ofreciendo una propuesta que combina autenticidad, alegría y conexión emocional.

Además Pirlo 420 asegura que Feid habría golpeado a Blessd y causa una polémica en redes