Desde su estreno en Netflix el pasado 5 de noviembre, Simplemente Alicia se ha convertido en una de las series colombianas más comentadas del momento, llegando a ocupar el primer puesto en el ranking de series más vistas en el país durante su semana de estreno.

La producción, protagonizada por Verónica Orozco, Sebastián Carvajal y Michel Brown, ha despertado todo tipo de conversaciones por su historia audaz sobre una mujer que decide amar libremente y casarse con dos hombres.

Además del ángulo novedoso y del talentoso elenco, hay un elemento que ha llamado especialmente la atención: su banda sonora. La música elegida por Ricardo Dávila traduce las emociones de Alicia y marca el pulso de su alocada doble vida en momentos trascendentales para la trama.

La selección musical recorre distintos géneros y épocas, con canciones como “Mujer de todos, mujer de nadie” y “Mentiras” de Daniela Romo, himnos de las mujeres que desafían las normas sociales.

También aparece “Desesperada” de Marta Sánchez, que acompaña algunos de los momentos más frágiles de Alicia, y “Amor completo” de Mon Laferte, como una de las baladas que se relacionan con su conflicto interno y sus sentimientos por dos esposos.

A esta playlist se suman canciones de artistas como Joe Arroyo, Maná, Rodolfo Aicardi y Fruko y Sus Tesos, entre otros, con las que se construyen todo tipo de atmósferas, desde la alegría y celebración hasta la nostalgia y reflexión, propias del viaje emocional de sus protagonistas.

Todas las canciones de Simplemente Alicia se encuentran en la playlist de la serie disponible en Spotify.

