Shakira volvió a brillar en el estreno mundial de Zootopia 2, una noche cargada de emoción familiar en el Capitan Theatre de Los Ángeles. La cantante, vestida de un tono lila, llegó acompañada de sus hijos Milan y Sasha.

La artista retomó su personaje de Gazelle, ahora también con voz en español, pero esta vez la historia no giraba solo en torno a su participación. La alfombra roja se convirtió en escenario para un anuncio especial. Shakira compartió con los medios detalles inéditos sobre la presencia de sus hijos en la película, revelando cómo esta producción se convirtió en un proyecto conjunto. Recordó que cuando hizo la primera película ambos “eran solo unos bebés”.

Milan, de 12 años, contó cómo vivió su debut en la animación al darle voz a uno de los conejos de la historia. “Se sintió increíble, porque es una experiencia única en la vida y fue increíble. Simplemente, se se sintió súper bien”.

Sasha, reafirmó lo especial que fue trabajar al lado de su mamá y su hermano.“Sí, participé con mi mamá y mi hermano y fue una experiencia tan, tan buena. Me encantaría hacer más”.

Shakira, orgullosa, rió cuando habló de él: “Tiene el bichito”, comentó, dejando ver ese interés creciente de Sasha por seguir explorando el mundo del cine y del doblaje.

La artista también recordó que sus hijos estuvieron presentes mientras creaba “Zoo”, el tema original de la secuela, cuyo videoclip ya circula mezclando imágenes del filme con escenas de ella en el estudio. Ese estreno ha encendido rumores de una posible candidatura al Óscar a Mejor Canción Original.