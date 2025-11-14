‘Zootopia 2’ sigue calentando motores. Disney anunció hoy que Luisa Fernanda W se suma al elenco de voces latinoamericanas para la versión doblada de la cinta animada, que llega a los cines el 27 de noviembre.
La creadora de contenido y empresaria colombiana tendrá una participación especial en la película, prestando su voz a la Capitana Hoggbottom, una jabalí rigurosa que se toma muy en serio su trabajo y no tiene paciencia para los comportamientos de novatos de Judy y Nick.
Junto a Luisa, las voces que llegan a la metrópoli de animales para dar vida a los nuevos personajes son:
- La actriz, comediante y productora mexicana Michelle Rodríguez, quien da voz a Nibbles Maplestick.
- El actor, empresario y abogado mexicano Roberto Palazuelos, que presta su voz al Alcalde Winddancer.
- El actor, artista de doblaje y cantante mexicano Jerry Velázquez, que le da voz a Gary.
- El actor y comediante argentino Alex Pelao, quien presta su voz a Denny Howlett.
- El actor y comediante chileno Rodrigo Salinas, que le da voz a Russ.
¿De qué trata ‘Zootopia’ 2?
Los policías amateurs Judy Hopps (voz en inglés de Ginnifer Goodwin) y Nick Wilde (voz en inglés de Jason Bateman) se encuentran tras la pista de un gran misterio cuando Gary De’Snake (voz en inglés de Ke Huy Quan) llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópoli de animales.
Para resolver el caso, Judy y Nick deberán infiltrarse en nuevas y sorprendentes partes de la ciudad, donde se pondrá a prueba su creciente alianza como nunca antes. La película está dirigida por el equipo ganador del Oscar, compuesto por el Chief Creative Officer Jared Bush y Byron Howard; Yvett Merino es la productora.
