La obra maestra del legendario director japonés Satoshi Kon, ‘Perfect Blue’ (パーフェクトブル), llegó este 13 de noviembre a las salas de cine en Colombia y Latinoamérica, completamente remasterizada en 4K, ofreciendo a los espectadores una experiencia visual y emocional única.

Este thriller psicológico animado cuenta la historia de Mima Kirigoe, una joven estrella del pop japonés que decide dejar su carrera musical para convertirse en actriz.

Sin embargo, su nuevo camino se ve amenazado por el acoso de un fan obsesivo y la presión de su imagen pública, llevándola a un punto donde la línea entre la realidad y la fantasía comienza a desvanecerse y se desdibuja peligrosamente.

Dirigida por Satoshi Kon, considerado una figura esencial en la historia de la animación japonesa, ‘Perfect Blue’ marcó su debut como director y dio origen a un estilo narrativo innovador que influenció a toda una generación.

Kon exploró los límites entre los sueños, la fama y la identidad en obras posteriores como Millennium Actress y Paprika, consolidando su nombre entre los grandes del cine. Su trabajo ha sido admirado por cineastas como Darren Aronofsky y Christopher Nolan, y de hecho, varias escenas de El Cisne Negro fueron inspiradas directamente en esta película.

Desde su estreno en 1997, ‘Perfect Blue’ se ha convertido en una pieza de culto del cine contemporáneo. Su audaz exploración de la fama, la obsesión y la pérdida de identidad ha cautivado tanto a la crítica especializada como al público.

Cortesía

A lo largo de los años, ha sido reconocida en festivales como Sitges y el Fantasia International Film Festival, y sigue siendo considerada una de las películas más influyentes del anime psicológico.

Con un enfoque audaz sobre la identidad, la fama y la obsesión, ‘Perfect Blue’ ha cautivado a la crítica y al público por igual. Su narrativa compleja y su montaje hipnótico mantienen al espectador en constante tensión, convirtiéndola en una experiencia cinematográfica inolvidable. Aclamada en plataformas como Rotten Tomatoes y parte del exclusivo 1 Million Club de Letterboxd, esta obra es considerada un clásico imperdible del cine de animación y del thriller psicológico.

Con su nueva versión restaurada en 4K, el público colombiano podrá redescubrir cada detalle de esta historia fascinante: una mezcla perfecta entre suspenso, estética noir y profundidad emocional. Ya sea que la veas por primera vez o regreses a ella después de los años, ‘Perfect Blue’ promete una experiencia intensa, inquietante y visualmente inolvidable.

