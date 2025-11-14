Michelle Yeoh recibirá el Oso de Oro de Honor de la Berlinale 2026 “en reconocimiento a sus extraordinarios logros en el cine” y por una versátil trayectoria de cuatro décadas en todo el mundo que culminó en la consecución de un Óscar a mejor actriz, lo que la convirtió en la primera actriz de ascendencia asiática en ganar en esta categoría.

“Michelle Yeoh (Malasia, 1962) es una artista y performer visionaria cuya obra desafía fronteras, ya sean geográficas, lingüísticas o cinematográficas”, afirmó en un comunicado la directora del festival, Tricia Tuttle.

Además agregó que “su imponente presencia, sus audaces elecciones artísticas y su inconfundible estilo han dejado una huella imborrable en generaciones de cineastas y aficionados en la Berlinale y en todo el mundo”.

Yeoh, que ganó el Óscar a mejor actriz por su interpretación en ‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo a la vez en todas partes’, 2022) está considerada como una de las actrices más versátiles e influyentes de su generación, destaca la Berlinale en el comunicado.

La actriz malasia de origen chino destacó al conocer la concesión del galardón que Berlín siempre ha ocupado un lugar especial en su corazón. “Fue uno de los primeros festivales en acoger mi trabajo con tanta calidez y generosidad. Regresar después de todos estos años, en reconocimiento a mi trayectoria en el cine, es realmente significativo”, agregó, en declaraciones recogidas por el festival.

Yeoh se dio a conocer a finales de la década de 1980 y principios de la de 1990 con películas como ‘Yes, Madam!’ (‘Ultra Force 2’, 1985), ‘Roya Warriors’ (‘Ultra Force: Acción sin límite’, 1986) o ‘Wing Chun’ (1994), que la convirtieron en “uno de los iconos femeninos más importantes del cine asiático de acción y artes marciales”.

Pero el respaldo definitivo le llegó con su participación en 1997 en la saga de James Bond como la agente secreta Wai Lin en ‘Tomorrow Never Dies’ (‘El mañana nunca muere’), junto a Pierce Brosnan, y con ‘Tigre y dragón’ (2000), de Ang Lee.

Veinte años después se hizo con el Óscar por su papel en ‘Everything Everywhere All at Once’ (‘Todo a la vez en todas partes’), un filme que demuestra “el compromiso de Yeoh con la excelencia artística, la construcción de puentes culturales y el empoderamiento femenino en la pantalla”.

Entre sus últimos trabajos están las dos partes de ‘Wicked’ -la segunda llega a los cines la próxima semana- y su regreso al cine chino con ‘Ms. Rubik’s Cube’.

Yeoh recogerá el Oso de Oro de Honor en la ceremonia de inauguración de la Berlinale, el próximo 12 de febrero.

Un galardón con el que el festival rinde homenaje a personas que han realizado una contribución perdurable al arte cinematográfico y que han recibido artistas de la talla de Helen Mirren, Martin Scorsese, Meryl Streep, Steven Spielberg o Tilda Swinton.