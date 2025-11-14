El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lideró la 26º edición de los Latin Grammy al ganar el premio a álbum del año y sumar otros cuatro gramófonos a su trayectoria.
Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.
Álbum del año
‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny
Grabación del año
‘Palmeras en el jardín’, Alejandro Sanz
Canción del año
‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G
Mejor nuevo artista
Paloma Morphy
Mejor álbum contemporáneo de pop
‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz
Mejor álbum de música urbana
‘DeBí TiRAR MáS FOToS’ - Bad Bunny
Mejor álbum de rock
‘Novela’ - Fito Páez
Mejor álbum cantautor
‘Cancionera’ - Natalia Lafourcade
Mejor álbum de música alternativa
‘Papota’ - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor álbum de Cumbia/Vallenato
Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella - ‘El último baile’
Mejor canción de tropical
‘Si antes te hubiera conocido’ - Karol G
Mejor canción de pop
‘El Día Del Amigo’ - Ca7riel & Paco Amoroso
Mejor canción urbana
‘DtMF’ - Bad Bunny
Mejor canción de rock
‘La torre’ - Renee
Compositor del Año
Edgar Barrera