El fenómeno del puertorriqueño Bad Bunny lideró la 26º edición de los Latin Grammy al ganar el premio a álbum del año y sumar otros cuatro gramófonos a su trayectoria.

Asimismo, el español Alejandro Sanz se alzó con el premio de grabación del año, mientras que la colombiana Karol G el de canción del año. Esta es la lista de los ganadores.

Álbum del año

‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS’, Bad Bunny

Grabación del año

‘Palmeras en el jardín’, Alejandro Sanz

Canción del año

‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, Karol G

Mejor nuevo artista

Paloma Morphy

Mejor álbum contemporáneo de pop

‘¿Y Ahora Qué?’ - Alejandro Sanz

Mejor álbum de música urbana

‘DeBí TiRAR MáS FOToS’ - Bad Bunny

Mejor álbum de rock

‘Novela’ - Fito Páez

Mejor álbum cantautor

‘Cancionera’ - Natalia Lafourcade

Mejor álbum de música alternativa

‘Papota’ - Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor álbum de Cumbia/Vallenato

Silvestre Dangond y Juancho de la Espriella - ‘El último baile’

Mejor canción de tropical

‘Si antes te hubiera conocido’ - Karol G

Mejor canción de pop

‘El Día Del Amigo’ - Ca7riel & Paco Amoroso

Mejor canción urbana

‘DtMF’ - Bad Bunny

Mejor canción de rock

‘La torre’ - Renee

Compositor del Año

Edgar Barrera