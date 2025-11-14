La estrella paisa Karol G se hizo este jueves con el Latin Grammy a canción del año por el tema ‘Si antes te hubiera conocido’, durante la ceremonia que se está llevando a cabo desde Las Vegas (EE. UU.).

Le puede interesar: Tres días para brindar, aprender y disfrutar en Expodrinks

En un momento en el que parece que todo el mundo tiene opiniones de todo, “lo único que quedó de todo eso fue volver a raíz y volver al propósito de que yo estoy haciendo lo que hago porque lo amo, me gusta y porque nací para esto”, dijo la artista colombiana durante su discurso.

“Y no lo digo por mí, lo digo porque hay muchas personas en la casa pensando que no son buenas, que no son suficientemente buenas o profesionales para hacer lo que quieren. Olvídense del mundo, del ruido y cuando uno se olvida de la calificación del otro queda el amor y la pasión, por encima de todo, pasión y obsesión de lo que uno hace”, concluyó mientras recibía el aplauso del público.

No deje de leer: Carnaval de Barranquilla llevó su alegría a al Desfile Folclórico de Cartagena

Karol G lanzó ‘Si antes te hubiera conocido’ en junio de 2024, un merengue que se convirtió entonces en la canción del verano.

Un año más tarde publicó el álbum ‘Tropicoqueta’, en donde hace un homenaje a las raíces de la cultura latina a través de estilos como la bachata, el mambo o el mariachi, y ya ha lanzado otro potencial himno para el verano, ‘Latina Foreva’.