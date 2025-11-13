Este año, el escenario musical de Expodrinks 2025 presenta un cartel de lujo que reúne a destacados artistas nacionales e internacionales, listos para encender cada noche de feria. La cuota internacional estará a cargo de Sergio Vargas, ícono del merengue dominicano, y del legendario dúo Hansel y Raúl, quienes llegarán con todo el sabor caribeño que los caracteriza.

A esta alineación se suma un vibrante grupo de talentos nacionales que enriquecerán la experiencia musical. Elder Dayán aportará el sello del vallenato moderno, mientras que Ana del Castillo desplegará su voz poderosa y su energía arrolladora.

El escenario también se llenará de ritmos urbanos y mezclas crossover de la mano de Akany y Hamilton, así como del sonido fresco y costero de Lil Silvio & El Vega. El toque tropical tradicional llegará con Charanga del Sur, acompañado del talento en ascenso de Karen Lizz, quien continúa proyectándose en el escenario nacional.

Finalmente, Pirry G sumará una propuesta fresca y vibrante que complementa la diversidad musical de este gran cartel. Además de la potente oferta musical, Expodrinks contará con una agenda académica imperdible para los amantes de la cultura de las bebidas.

El viernes 14 de noviembre, la programación académica inicia a las 5:00 p.m. con el conversatorio: Detrás de la barra: aprende, crea y disfruta. A las 6:00 p.m. hay una cata de cervezas alemanas y más tarde un encuentro ancestral por el mundo del agave.

Boletería

El ingreso general tiene un valor de $25.000 por día, con acceso a la muestra comercial, las experiencias académicas y las presentaciones artísticas.

Las entradas están disponibles en www.expodrinks.com.co. Expodrinks 2025 promete tres días llenos de sabor, conocimiento y alegría, con una oferta única para todos los públicos. La feria es organizada por Corferias y Supertiendas Olímpica.