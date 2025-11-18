Expodrinks 2025 bajó el telón de su octava edición con un ambiente de satisfacción general y la sensación de que el Caribe volvió a vivir una de sus ferias de bebidas más grandes y concurridas. Fueron cuatro días intensos que movieron a 17 mil asistentes, quienes recorrieron el evento en busca de sabores, aprendizaje y música.

Este año estuvieron presentes 77 expositores, cada uno con propuestas distintas que iban desde degustaciones especializadas hasta productos novedosos que llamaron la atención del público. Las activaciones, ventas y dinámicas comerciales dejaron claro que la feria sigue siendo un motor para el sector, generando negocios y nuevas conexiones.

“En esta edición superamos ampliamente las expectativas. Logramos sold out viernes, sábado y domingo, y registramos un crecimiento en ventas de más del 133%, impulsado por los expositores y sus propuestas innovadoras”, señaló Sergio Rivera, gerente de marca de Supertiendas Olímpica.

La agenda musical también jugó un papel clave. Trece presentaciones, entre solistas y agrupaciones, pusieron el ritmo durante las noches de feria, creando una atmósfera festiva que acompañó a los asistentes en cada jornada.

El componente académico tuvo su propio espacio con 17 catas y conversatorios dirigidos por expertos nacionales e internacionales. Allí, el público pudo descubrir tendencias, aprender sobre el origen de distintas bebidas y ampliar su conocimiento sobre el mundo de la coctelería y la industria.

Uno de los momentos más esperados fue la elección del mejor bartender del Caribe. En total, 14 bartenders compitieron con sus propuestas. El ganador fue Horacio Pereira, del restaurante Noa/Barlao, quien conquistó al jurado con Raíces, un cóctel que destacó por su buena técnica, un sabor perfectamente equilibrado y una identidad caribeña evidente en cada detalle.