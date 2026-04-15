El último tambor sonó, la multitud se dispersó y la ciudad volvió, poco a poco, a su rutina habitual. Para Michelle Char, ese momento fue el inicio de una transición que ha ido asimilando con el paso de los días.

Dos meses después de haber entregado el telón del Carnaval de Barranquilla, su rutina ya no se parece en nada a la de aquellos días de agenda llena y emociones al límite.

“Cuando acabó el carnaval, enseguida quería trabajar. Sentía que necesitaba ocupar mi mente en otra cosa”, dijo a EL HERALDO la soberana 2026.

Había escuchado historias de otras reinas que hablaban de un vacío difícil de explicar, de una especie de “guayabo emocional” que llega cuando todo acaba. “Yo no lo sentí. Me sentía llena, ocupada, como si todavía estuviera en ese ritmo. Ahora estoy en un punto distinto, hay días de tusa y días de calma”.

Y en ese nuevo ritmo, empiezan a aparecer otras oportunidades. Marcas que la buscan, propuestas que llegan, ideas que toman forma. Entre ellas, un proyecto especial ligado al Carnaval, del que aún no puede contar muchos detalles.

Bailatón exitosa

En septiembre del año anterior, la reina decidió convocar a todos a una ‘Bailatón’ en el Gran Malecón para celebrar su primer mes o embajadora de la fiesta. este domingo, esa actividad revivió y fue todo un éxito.

“Muchas personas me lo estaban pidiendo y yo no lo había podido hacer porque durante Carnaval era muy difícil coordinar los domingos y quería regalarle todo eso a la gente que no ha dejado de demostrarme que siguen activados con la ‘Michemanía’”.

Al principio no creyó la asistencia sería masiva, pero no quería dejar pasar por alto el cumpleaños número 213 de Barranquilla.

“Recibí muchas invitaciones de Bogotá y de Texas, pero yo tenía que regalarle esto a mi ciudad. Al principio tenía mucho miedo porque no sabía si la gente iba a ir o si iba a estar emocionada porque la primera vez fueron tres mil personas y ahora asistieron más de cinco mil personas”.

Lea: Céline Dion emociona a sus fans con video de una pareja en París, preludio de una posible nueva canción

A ritmo de Cumbia, Mapalé, Salsa, Merengue, Champeta y más ritmos del Carnaval los asistentes vivieron una mañana cargada de energía en la que Michelle Char estuvo acompañada por su monarquía Adolfo Maury, Rey Momo; Sharon Acosta y Joshua Ortiz, reyes del Carnaval de los Niños y las reinas populares de la Fiesta.

Y lo que muchos se preguntan ahora es: ¿Se irá a repetir? “Yo quiero que esto sí quede en el legado y me gustaría que se realizara una tercera, pero lo que sí tengo claro es que el 24 de julio, día de mi cumpleaños necesito hacer algo para la ciudad”.

Y es que es una fecha que, además, coincide con un momento simbólico dentro del ciclo carnavalero, cuando suele elegirse a la nueva reina.

“Puede ser una bailatón o puede ser algo diferente. Quiero espacios más nocturnos, pensados no solo para bailar, sino para encontrarse como una Rueda de Cumbia”.

Lo del domingo fue un evento que no solo atrajo por la música o la actividad física, sino también por el ambiente, los premios y la posibilidad de compartir.

Lea: Celia Cruz entrará en el Salón de la Fama del Rock & Roll en 2026 junto a Iron Maiden

“Quiero reunir a los hacedores del carnaval: congos, cumbiambas, grupos tradicionales. Un espacio abierto, incluyente, donde todos tengan cabida. Y hay que decir que no es tan fácil

porque literalmente organicé todo. Solo en los últimos días recibí ayuda porque ya me estaba volviendo un poco loca”.

Pronto vuelve el podcast ‘Siempre reinas’ del Carnaval de Barranquilla en donde Michelle liderará el espacio. “Quiero seguir creando una comunidad con mi gente que nunca muera”.