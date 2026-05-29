Mientras el calendario empieza a descontar los días rumbo al Mundial de Fútbol 2026, las selecciones afinan procesos, las figuras empiezan a cargar sobre sus hombros las expectativas de millones y los aficionados imaginan desde ya, las noches y días eternos de goles, himnos y emociones que traerá la Copa del Mundo organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

Pero el fútbol no solo se vive desde las tribunas, las estadísticas o las transmisiones televisivas. También se entiende desde las historias, desde las derrotas que moldearon carreras, las infancias atravesadas por carencias, los partidos que cambiaron países enteros y las voces que encontraron en este deporte una manera de resistir, sobrevivir y soñar.

En esa antesala mundialista, varios libros llegan para recordar que detrás de cada gol hay una vida completa. Que antes de las cámaras hubo barrios de tierra, viajes imposibles, rechazos, sacrificios y silencios. Y que, muchas veces, el fútbol termina siendo una radiografía emocional de una sociedad.

EL HERALDO conversó con los autores Carlos Toncel y Eduardo Luis López, dos de las voces que este año publicaron obras que transmiten esa pasión futbolera y por las historias humanas que existen detrás del balón.

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La ilusión de un país

Uno de los títulos que más conecta con el presente de la Selección Colombia es Lucho, el crack de la humildad, escrito por el periodista Carlos Toncel.

“La obra reconstruye la historia de Luis Díaz mucho antes de convertirse en estrella del Liverpool y figura del combinado nacional. El relato comienza en Barrancas, La Guajira, entre el calor intenso, las canchas polvorientas y los sonidos del vallenato que acompañaban la infancia de un niño flaco que parecía no cansarse nunca de perseguir una pelota”, contó Carlos Toncel.

Allí el periodista retrata no solo al futbolista, sino también al entorno que ayudó a moldearlo, que fue la influencia de Mane Díaz como primer entrenador, la identidad wayuu, los torneos barriales y el momento en que empezó a resultar imposible ignorar el talento de ese extremo al que nadie lograba quitarle el balón.

“El libro también aborda episodios recientes y profundamente sensibles, como el secuestro de Luis Manuel Díaz, padre del jugador, ocurrido en 2023, un hecho que paralizó al país y convirtió a Lucho en símbolo de resiliencia y fortaleza emocional. Para mí, una de las razones por las que Luis Díaz genera tanta conexión con la gente es que nunca dejó atrás la sencillez de sus orígenes”, expresó el autor.

El periodista considera que el Mundial 2026 podría convertirse en el escenario definitivo para consolidar a Díaz no solo como referente deportivo, sino como líder emocional de toda una generación de futbolistas colombianos.

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Memorias de la persistencia

Otra de las obras que dialoga directamente con el espíritu del Mundial es Insistir, persistir y no desistir, del narrador deportivo Eduardo Luis López.

Más que unas memorias convencionales, el libro funciona como una reflexión sobre la resistencia, el sacrificio y la capacidad de transformar las dificultades en impulso.

“Aquí repaso mi infancia en una Medellín atravesada por la violencia de los años noventa, mi obsesión juvenil por convertirme en narrador deportivo y el proceso de formación personal que me llevó a convertirme en una voz reconocida del fútbol colombiano”.

Para Eduardo Luis, el fútbol y la vida están inevitablemente conectados. Tanto se ha hablado de que la vida es como el fútbol o el fútbol es como la vida, que decir que la vida se juega partido a partido es como decir que se vive segundo a segundo. La vida es hoy y ahora, reflexionó en medio del diálogo.

“Siento que el Mundial se ha vuelto demasiado selectivo. Cada vez es más costoso, más lejano para muchas personas. Y eso me preocupa porque los mundiales deberían seguir siendo una fiesta global”, sostuvo.

Otros libros que se han escrito sobre este deporte y que se suman a la pasión, son Genios del Mundial 2026 y La apasionante historia de los mundiales (De 1930 a 2026) de Alberto Lati; La historia del fútbol en 500 partidos, de Luciano Wernicke y El arquero que murió en la cancha y otras historias asombrosas del fútbol, de Nicolás Samper.