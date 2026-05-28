Los bolsos de red regresan en la segunda temporada del año, pero no de la manera en que muchos podrían imaginar. Lejos de las tradicionales fibras artesanales, la rafia o el crochet que suelen dominar, esta vez trae consigo una reinterpretación más sofisticada y brillante.

Se trata de la malla metálica. Un accesorio que parece rescatado del armario de las bisabuelas, pero que hoy vuelve a ocupar un lugar privilegiado en las tendencias de moda internacionales.

La diseñadora de modas Karen Guevara explicó a EL HERALDO que cada verano existen piezas que logran mantenerse vigentes pese al paso del tiempo. “Hay dos bolsos que siempre regresan, uno es el omnipresente capazo, que se reinterpreta de mil y una formas diferentes, pero siempre conservando su esencia. Otro es el trenzado en materiales naturales que van de la rafia al crochet”, dijo.

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El diseño evoluciona

Pese a lo mencionado anteriormente, este 2026 las propuestas evolucionan hacia materiales menos convencionales. Guevara destaca que incluso la piel troquelada se ha abierto espacio dentro de esta tendencia, dejando entrever el interior del accesorio y jugando con la transparencia y las texturas.

Pero el verdadero protagonista de la temporada es el bolso de red metálico, una pieza que toma inspiración de la estética marinera y de pescador para transformarla en un accesorio elegante y versátil.

“Esta temporada toca sumarle otra opción que da una vuelta de tuerca a la tendencia de pescador. Más allá de las sandalias de tiras, los bolsos en red son esa inversión segura que este año toca actualizar a través de su materia prima”, explicó la diseñadora.

Estos modelos están elaborados con una delicada malla metálica entretejida que recuerda la estructura de una de malla. Aunque inevitablemente evocan los icónicos diseños de Rabanne, las nuevas versiones apuestan por acabados más finos y sutiles, visibles en las recientes colecciones de Anteprima y McQueen.

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Opciones que destacan

Entre las propuestas destacan bolsos de asa corta, pequeñas alforjas y diseños ajustables a la cintura que tienen como propósito la funcionalidad y estética contemporánea.

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Más allá de una simple tendencia pasajera, este accesorio tiene una fuerte carga histórica. Los bolsos de malla metálica recuerdan los populares bolsos limosnera y bombonera que marcaron la moda entre finales del siglo XIX y principios del XX.

En aquella época, la malla metálica se convirtió en símbolo de elegancia y sofisticación, especialmente durante el auge del Art Decó. Según registros del Victoria and Albert Museum, importantes casas de joyería como Tiffany & Co., Cartier y Boucheron, exploraron durante la década de 1920 diferentes técnicas basadas en la cota de malla para diseñar bolsos que mezclaban artesanía, joyería y moda.

“Ese aire nostálgico es precisamente uno de los factores que impulsa su regreso. La moda actual parece mirar constantemente hacia el pasado para reinterpretarlo desde una visión contemporánea, y los bolsos metálicos encajan perfectamente en esa narrativa. Su brillo delicado y apariencia vintage logran adaptarse tanto a looks playeros como a estilismos urbanos y nocturnos”, mencionó Guevara.

Las casas de moda se suman

Actualmente, distintas marcas comerciales han incorporado esta tendencia en sus vitrinas. Desde propuestas más ornamentales y cercanas al glamour de las flappers (mujeres jóvenes de los 20´s) hasta diseños minimalistas y modernos presentados por Zara y Gimaguas, que reinventan el clásico bolso de playa y lo convierten en un accesorio apto para cualquier escenario del verano.

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“La versatilidad también juega un papel importante en el éxito de esta tendencia. Aunque el metal podría parecer un material reservado para la noche o eventos formales, las nuevas propuestas demuestran lo contrario. Los bolsos de red metálica pueden acompañar desde vestidos vaporosos y sandalias minimalistas hasta conjuntos casuales de lino o denim, aportando un toque sofisticado sin perder frescura”, dio como tip de styling la diseñadora.

Así, la segunda temporada del año confirma que la nostalgia sigue marcando la moda.