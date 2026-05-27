La influenciadora y creadora de contenido Aida Victoria Merlano sostuvo un encuentro con el aspirante presidencial Santiago Botero durante una transmisión en vivo realizada en la plataforma Kick. El espacio estuvo centrado en revisar varias de las propuestas del candidato, especialmente aquellas relacionadas con reformas constitucionales, seguridad y política criminal.

Lea más: Meta lanza planes de suscripción para WhatsApp, Instagram y Facebook

Durante la entrevista, Merlano cuestionó la legalidad y viabilidad de algunas iniciativas planteadas por Botero, asegurando que varias de ellas no podrían ejecutarse dentro del marco jurídico colombiano. Según explicó, algunas propuestas resultan “irrealizables” e “inconstitucionales” frente a lo establecido por la Constitución y los tratados internacionales suscritos por el país.

La conversación se mantuvo enfocada en argumentos jurídicos y políticos, dejando de lado ataques personales. Entre los temas más discutidos estuvieron las competencias del poder Ejecutivo, la independencia de las ramas del poder público y las obligaciones internacionales de Colombia.

Uno de los momentos de mayor controversia surgió cuando Botero expresó su intención de impulsar un referendo para implementar la pena de muerte en casos de corrupción y delitos sexuales, además de eliminar ciertos beneficios judiciales.

Ver más: Alex Quessep presenta su reciente obra literaria este miércoles en la Aduana

Ante esa propuesta, Merlano respondió: “tu forma de gobierno me parece utópica, me parece irrealizable. Inconstitucional”. La creadora de contenido explicó que antes del encuentro revisó las iniciativas del candidato y consultó conceptos legales para preparar el debate.

En su intervención, recordó que el artículo 11 de la Constitución de 1991 prohíbe de manera expresa la pena de muerte en Colombia. También señaló que el país hace parte de tratados internacionales que impiden restablecer esta sanción una vez eliminada del ordenamiento jurídico.

Aunque Botero insistió en que un referendo podría modificar la Constitución, Merlano enfatizó que existen límites legales y constitucionales. “Tenemos una Constitución que lo prohíbe. La Constitución Política básicamente es la base bajo la cual se hacen el resto de las leyes”, manifestó.

Lea también: ¿Por qué recomiendan aplicar vinagre de manzana en los pies antes de acostarse?

Otro de los puntos que generó discusión fue la posibilidad de que Colombia se retire de acuerdos y organismos internacionales, entre ellos el Pacto de San José y el Acuerdo de Escazú, como lo sugirió el candidato durante la transmisión.

La tensión aumentó cuando Botero aseguró que, si enfrentara obstáculos institucionales, preferiría “pedir perdón y no permiso” para sacar adelante algunas decisiones de gobierno, incluso sin contar con los avales judiciales correspondientes.

Frente a esto, Merlano recordó que el presidente únicamente dirige la rama Ejecutiva y no tiene autoridad sobre la Judicial. “Tú estás apuntando a encabezar la rama Ejecutiva. Pero el poder Judicial no”, expresó. Más adelante reiteró: “Tú eres la cabeza de la rama Ejecutiva, no del poder Judicial”.

Las propuestas de seguridad también generaron fuertes reacciones. Botero habló de enviar personas privadas de la libertad a cárceles de El Salvador, ampliar el acceso al porte de armas y permitir una mayor participación de civiles armados frente a la delincuencia.

Además: Fher Olvera: abrir el Mundial 2026 será un momento “inédito” para Maná

Sobre este último punto, Merlano expresó preocupación por las posibles consecuencias sociales de incrementar la circulación de armas entre la población. “No querría para mi hijo un país en el que yo sepa que cualquier persona en la calle puede tener un arma”, dijo.

Al cierre de la transmisión, la influenciadora defendió que el control legítimo de la fuerza debe permanecer en manos del Estado y aseguró que los problemas de seguridad deben enfrentarse desde la prevención y la resocialización. “Para mí la violencia trae mucha más violencia y uno tiene que entrar al origen de los delitos en lugar de estar pensando en darle balín a todo el mundo, sobre todo porque es inconstitucional”.