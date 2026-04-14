El Día Mundial de la Cuántica se celebra los 14 de abril para promover la comprensión y divulgación de una de las ramas más importantes de la ciencia moderna.

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Puede para muchos parecer un tema lejano, la física cuántica está presente en múltiples aspectos de la vida cotidiana, desde el uso del celular hasta los avances médicos más sofisticados.

La conmemoración es relativamente reciente. Fue propuesta en 2021 por científicos e investigadores de más de 65 países, y su primera edición se celebró en 2022.

⚛️ Feliz Día Mundial de la Cuántica



Desde el Gobierno ponemos en valor una tecnología llamada a transformar nuestra economía y nuestra sociedad e impulsamos la Estrategia de Tecnologías Cuánticas para situar a España en la vanguardia. pic.twitter.com/iJLmWKluO8 — Ministerio Transformación Digital Función Pública (@mintradigital) April 14, 2026

Además, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el 2025 como el Año Internacional de la Ciencia y la Tecnología Cuántica, en homenaje a los 100 años del desarrollo inicial de esta disciplina.

¿Qué es la física cuántica?

La física cuántica es la ciencia que estudia el comportamiento de la materia a nivel microscópico, es decir, en escalas atómicas y subatómicas.

Hoy es Día Mundial de la #Cuántica. pic.twitter.com/hz8DMzND27 — Gilberto Brenis ® (@GilbertoBrenis) April 14, 2026

Este campo ha permitido el desarrollo de tecnologías clave que hoy damos por sentadas, como: dispositivos electrónicos, internet y telecomunicaciones, resonancias magnéticas en medicina y computación avanzada.

Aunque no lo note, la cuántica está detrás de muchas acciones cotidianas como usar tu celular, buscar información en internet y realizar exámenes médicos complejos. Todo esto es posible gracias a los principios desarrollados por esta rama científica.

#Efemérides | ⚛️ El Día Mundial de la #Cuántica busca promover la comprensión pública de la ciencia y tecnología cuántica, así como su impacto en nuestra vida diaria: desde los láseres y el GPS hasta los semiconductores de los teléfonos.#Enlace13Televisión pic.twitter.com/UfamT0DfJt — Enlace 13 Televisión (@enlace13_) April 14, 2026

¿Por qué se celebra el 14 de abril como el Día Mundial de la Cuántica?

La fecha está relacionada con la constante de Planck, una de las magnitudes fundamentales de la física cuántica.

Su valor aproximado 4,14 coincide con la forma en que en algunos países se escribe la fecha: mes/día, es decir, 4/14. 14 de abril.