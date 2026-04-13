Euphoria en su tercera temporada se estrenó el pasado domingo 12 de abril por HBO Max.

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Pero ha encendido las redes sociales porque la serie, conocida por abordar temas complejos, vuelve a estar en el centro de la conversación por varias escenas.

La polémica gira en torno al personaje de Cassie, interpretado por Sydney Sweeney, quien en esta nueva etapa aparece en escenas que han sido calificadas por algunos usuarios como provocadoras y excesivas dentro de la narrativa.

Sydney Sweeney Shocks Fans by Dressing Up As a Baby in 'Euphoria' Trailer https://t.co/7bfe1ls2x7 pic.twitter.com/thesjeQR0G — TMZ (@TMZ) April 12, 2026

En las escenas muestran al personaje en una situación que ha generado incomodidad en parte de la audiencia, en posición de bebé pero con ropa interior provocativa.

Mientras algunos espectadores consideran que la serie está cruzando una línea innecesaria, otros defienden su estilo, argumentando que siempre se ha caracterizado por retratar aspectos complejos y crudos de la realidad juvenil.

This is so embarassing even for jacob. But, how Sydney sweeney can agree to do something like this?💀 It's like a humillation ritual #euphoria #euphoriaseason3 pic.twitter.com/uMqBFSQWhd — Notearsleftdave☔ (@Davebarrerita) April 13, 2026

El creador de la producción, Sam Levinson, vuelve a ser foco de críticas y cuestionamientos por sus decisiones narrativas. En redes sociales, las reacciones han sido mixtas.

Lo cierto es que el debate sobre Euphoria sigue creciendo. Los cibernautas han dado muchas opiniones. Siguen esperando para conocer cómo se desarrolla la historia.